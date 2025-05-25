Евгений Люлин: "Важно поддерживать нижегородский бизнес" Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Сегодня на заседании Заксобрания Нижегородской области депутаты приняли в первом чтении проект закона «О развитии ответственного ведения бизнеса в Нижегородской области», внесенный губернатором. Документ направлен на поддержку предпринимателей, которые вносят вклад в социально-экономическое развитие региона, соблюдают экологические стандарты и реализуют социальные инициативы.

«Подобный законопроект принят в целом ряде регионов России. Сейчас мы с этими субъектами представляем некую ассоциацию регионов, которые внедряют стандарт ЭКГ: экология – кадры – государство. Наш ответ ESG. Особый акцент я хотел бы сделать на кадры. Крайне важно, чтобы бизнес поддерживал демографический аспект, поддерживал выплатами своих сотрудников при рождении ребенка. Государство со своей стороны предоставляет все необходимые выплаты для поддержки семьи. Но я хотел бы, чтобы принятие сегодняшнего закона стало мотивацией для социально ответственного бизнеса также поддерживать своих сотрудниц, которые собираются стать мамами. Как минимум, нельзя увольнять под различными надуманными предлогами женщин, собирающихся уходить декретный отпуск. К сожалению, такая теневая работа ведется, как и случаи отказа от трудоустройства девушкам, которые в ближайшее время могут задуматься о создании семьи и продолжении рода. Подобное отношение нужно искоренять на всех уровнях, от первого лица компании до сотрудников кадровой службы. Ответственность в этих вопросах и будет вкладом бизнеса в решение демографических задач, которые стоят перед нашей страной. А региональный закон – это своего рода указание к действию, к тому, что в этом направлении надо работать», - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Законопроект предусматривает создание реестра ответственных субъектов предпринимательской деятельности и предоставление им мер поддержки, включая налоговые льготы, приоритетное рассмотрение обращений, консультационную помощь и субсидии.

«Важно поддерживать в Нижегородской области бизнес, который сочетает экономическую эффективность с социальной ответственностью. В новом законопроекте впервые даётся определение понятию ответственного ведения бизнеса. Это предполагает сохранение окружающей среды, установление дополнительных социальных гарантий для сотрудников и членов их семей, реализацию социальных, образовательных, благотворительных и иных проектов, связанных с повышением уровня жизни населения региона. Статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности подтверждает его надежность и говорит о том, что бизнес активно взаимодействует с государством, инвестирует в экономику региона, развивает кадровый потенциал, участвует в общественных социальных проектах», - подчеркнул председатель Заксобрания Евгений Люлин.

«Реализация законопроекта позволит укрепить доверие между бизнесом и властью, а также создать дополнительные стимулы для развития социально ориентированных предпринимательских инициатив. Ответственное ведение бизнеса – это не только соблюдение законодательства, но и активное участие в жизни региона. Документ предлагает конкретные механизмы поощрения таких компаний, что, в свою очередь, будет способствовать привлечению инвестиций и повышению качества жизни в области», - отметил председатель комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.