Евгений Люлин: "Поддержка семей с детьми должна учитывать современные жизненные реалии" Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

29 мая на заседании Законодательного Собрании Нижегородской области депутаты приняли закон, внесенный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным совместно с фракцией партии «Единая Россия». Документ устанавливает в регионе дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми.

Напомним, что в соответствии с законопроектом, принятым в первом чтении, с 1 июля 2025 года для семей, в которых родится или будет усыновлен ребенок, зарегистрированный в органах ЗАГСа региона, устанавливается основной доход – региональный семейный капитал.

Размер регионального семейного капитала зависит от очередности рождения ребенка в семье. При рождении или усыновлении первого ребенка региональный семейный капитал устанавливается в форме ежемесячных выплат по 10 000 рублей в течение трех лет.

При рождении (усыновлении) второго ребенка родители смогут выбрать: получать 22 222 рубля ежемесячно на протяжении трех лет или единовременно целевую выплату 500 000 рублей и ежемесячно 20 000 рублей в течение 15 месяцев.

В случае рождения (усыновления) третьего ребенка семья может получать по 30 000 рублей ежемесячно в течение трех лет либо выбрать целевую выплату 700 000 рублей и ежемесячные выплаты по 30 000 рублей в течение 10 месяцев.

На четвертого и последующих детей семья может получать по 30 000 рублей ежемесячно в течение трех лет либо выбрать единовременную целевую выплату в размере 1 000 000 рублей.

Средства целевых выплат можно направить на улучшение жилищных условий (включая ипотеку, покупку (строительство) квартиры, дома, участие в долевом строительстве), образование детей, газификацию жилья или покупку нового автомобиля. Заявление на получение свидетельства о праве на капитал необходимо подать в течение года со дня рождения или усыновления ребенка.

Право на капитал имеют женщины-матери, женщины-усыновительницы, а также мужчины – единственные родители (усыновители). Претенденты должны иметь гражданство России не менее 3 лет на день рождения (усыновления). Право на региональный семейный капитал предложено распространить также на лиц, не имеющих гражданства РФ на день рождения (усыновления), временно проживающих в регионе на основании разрешения на временное проживание в соответствии с Указом Президента РФ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Важнейшее условие предоставления капитала – рождение или усыновление ребенка на территории Нижегородской области (свидетельство о рождении должно быть выдано органами ЗАГС Нижегородской области). Кроме того, родители (усыновители) ребенка должны иметь постоянную или временную регистрацию на территории региона.

«Социальная поддержка должна быть не просто помощью, а реальным инструментом для создания крепкого семейного будущего. Она обязана чутко реагировать на потребности каждой семьи. Одни семьи мечтают погасить ипотеку, другие – вложить средства в образование, чтобы открыть перед ребёнком все возможности. Для кого-то необходимо купить автомобиль. Мы даём родителям право выбора, потому что именно они лучше всех знают, что нужно их детям, и какие решения помогут семье стать устойчивее завтра. Этот закон – не просто выплаты, это инвестиция в будущее Нижегородской области, в наших детей, в стабильность и благополучие тысяч семей», – отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Поправки ко второму чтению законопроекта направлены на уточнение и расширение круга получателей меры поддержки. Это особенно важно для молодых семей и тех, кто переехал в регион недавно», – подчеркнула председатель комитета регионального парламента по социальным вопросам Наталья Смотракова.

Как сообщалось ранее, дополнительные региональные меры поддержки семей с детьми в декабре прошлого года анонсировал во время подведения итогов Года Семьи губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках Пятилетия семьи в Нижегородской области запущена программа достижения демографической устойчивости «ОСНОВА – нижегородский проект жизни». Программа не ограничивается установлением дополнительных мер поддержки и включает работу по доабортному консультированию всех женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора, увеличению числа квот на процедуру ЭКО.

Для обеспечения демографической устойчивости в регионе создана АНО «Институт демографического развития». Целью создания Института является предоставление услуг, направленных на достижение демографической устойчивости через укрепление института семьи, формирование и популяризацию имиджа современной семьи.