Более 242 000 нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства по проекту ФКГС Общество

Более 242 тысяч нижегородцев уже приняли участие во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ РФ.

«В 2025 году жители России выбирают общественные пространства, которые будут благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», он теперь входит в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свои голоса уже отдали 12,7 млн человек по всей стране», – сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Жители региона до 12 июня 2025 года могут проголосовать на сайте golosza.ru/ за общественные пространства, которые предлагается благоустроить в следующем году. Это может быть парк, центральная площадь, набережная и т.п. В этом году на рейтинговое голосование в регионе выставлено 124 общественных пространства в 22 муниципалитетах.

Общественные пространства, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в первую очередь. Так, в прошлом году в целом по стране жители 1,5 тыс. муниципальных образований отобрали 5 600 проектов. Многие из них уже реализованы.

Голосовать за преображение территорий жителей агитируют и волонтёры благоустройства. Ежегодно они помогают с выбором территорий, вынесенных на голосование: демонстрируют их, объясняют цели, задачи и значимость мнений жителей в реализации проектов благоустройства. В этом году добровольцы участвуют в голосовании уже в пятый раз.

Стать волонтёром и помочь жителям своего города проголосовать за понравившийся объект благоустройства может любой россиянин старше 14 лет, зарегистрировавшись на портале Добро.рф. В этом году на голосование уже подано более 170 тыс. заявок на волонтерство, из них 160 тыс. одобрено. На сегодняшний день добровольцы помогли принять участие в голосовании более 6,2 млн жителей страны.

