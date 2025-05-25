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Происшествия

Экс-директор нижегородского ГУММиД объявлен в федеральный розыск

29 мая 2025 18:58  [137] Происшествия
Экс-директор нижегородского ГУММиД объявлен в федеральный розыск

Андрей Левдиков, ранее возглавлявший МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде" (ГУММиД), объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщили источники "Ъ-Приволжье".

По имеющейся информации, экс-директора подозревают в получении взятки в виде услуги. По версии следствия, одна из дорожно-строительных компаний, рассчитывая на покровительство при заключении и реализации муниципальных контрактов, оплатила ремонт квартиры Левдикова. Стоимость работ составила порядка 10 миллионов рублей. Недвижимость при этом была оформлена на подставное лицо.

В Следственном управлении СК по Нижегородской области подтвердили: уголовное дело в отношении Левдикова действительно возбуждено, однако детали дела и местонахождение фигуранта официально пока не раскрываются.

Ранее выяснилось, что Андрей Левдиков уволился с должности 16 мая. По данным источников, именно в этот день было начато расследование. В самом учреждении сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов.

Накануне мы рассказывали, что экс-председатель думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев отверг обвинения в многомиллионной растрате.

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Теги:
Взятки Розыск Уголовное дело
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