Экс-директор нижегородского ГУММиД объявлен в федеральный розыск Происшествия

Андрей Левдиков, ранее возглавлявший МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде" (ГУММиД), объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщили источники "Ъ-Приволжье".

По имеющейся информации, экс-директора подозревают в получении взятки в виде услуги. По версии следствия, одна из дорожно-строительных компаний, рассчитывая на покровительство при заключении и реализации муниципальных контрактов, оплатила ремонт квартиры Левдикова. Стоимость работ составила порядка 10 миллионов рублей. Недвижимость при этом была оформлена на подставное лицо.

В Следственном управлении СК по Нижегородской области подтвердили: уголовное дело в отношении Левдикова действительно возбуждено, однако детали дела и местонахождение фигуранта официально пока не раскрываются.

Ранее выяснилось, что Андрей Левдиков уволился с должности 16 мая. По данным источников, именно в этот день было начато расследование. В самом учреждении сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов.

Накануне мы рассказывали, что экс-председатель думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев отверг обвинения в многомиллионной растрате.