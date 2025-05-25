Сергей Баринов представил нижегородский опыт реализации процедуры реквизиции на земельном форуме "Мастор" Общество

Фото: минимущества Нижегородской области

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов представил опыт региона в реализации процедуры реквизиции на межрегиональном земельном форуме «Мастор» в Саранске.

Если здание представляет реальную угрозу жизни или здоровью людей, а на участке несанкционированно размещены отходы, которые могут повлечь возникновение экологического ущерба, здание и участок подлежат реквизиции — это изъятие в собственность Нижегородской области земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости. Реквизиция зданий или участков может применяться, в частности, в случае пожара, оползня, захламления территории или разрушения объектов.

«За время действия процедуры в Нижегородской области было реквизировано 36 зданий и участков, треть из них – в прошлом году. Среди приведенных в порядок объектов – бывшая «заброшка» в самом центре Нижнего Новгорода, на улице Рождественской, 10а. Долгое время это здание портило вид одной из красивейших улиц города. В 2021 году заброшенное кафе было снесено. Сейчас там восстановлен Троицкий храм», - рассказал Сергей Баринов.

Министр подчеркнул, что собственники пяти аварийных объектов самостоятельно их снесли. Это здания в Нижнем Новгороде, расположенные в переулке Мельничный, д. 2; на пересечении ул. Полтавской и ул. Республиканской; по ул. Гоголя, д. 28С; по ул. Нижегородской, д. 15; по ул. Нижегородской, д. 27. В связи со сносом аварийных объектов администрация города сняла режимы ЧС, а министерство отменило решения о реквизиции.

«В рамках форума «Мастор», который проходит 29-30 мая в Саранске, состоялась научно-практическая конференция по региональным практикам управления в сфере земельно-имущественных отношений. Наши коллеги из Нижегородской области рассказали о своем опыте реквизиции объектов недвижимости. У них сложилась хорошая практика изъятия земельных участков и расположенных на них аварийных зданий. Этот опыт будет полезен участникам. Он позволит совершенствовать работу, эффективнее распоряжаться ресурсами и защищать интересы и безопасность жителей», - отметил министр земельных и имущественных отношений Республики Мордовия Андрей Мищенко.

Сергей Баринов на форуме рассказал о новой региональной системе дистанционного детектирования нарушений земельного законодательства. Система позволяет обнаруживать объекты самовольного строительства для их легализации или сноса, выставлять счета за бездоговорное и нецелевое использование земельных участков.

Организатором форума «Мастор» выступает министерство земельных и имущественных отношений Республики Мордовия. Основные темы земельного форума посвящены наполнению национальной системы пространственных данных полными и точными сведениями, комплексному развитию территорий, внедрению цифровизации при управлении имуществом и земельными ресурсами и вовлечению объектов недвижимости в экономический оборот. В форуме принимают участие представители профильных органов власти субъектов РФ, руководители федеральных ведомств, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, эксперты и ученые, иностранные спикеры из стран Содружества независимых государств, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Южно-Африканской Республики.