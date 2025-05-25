Нижегородская область поделилась опытом КРТ с новосибирскими коллегами Общество

Фото: минстрой Нижегородской области

Делегация из Новосибирской области прибыла с рабочим визитом в Нижний Новгород. Возглавили группу заместитель губернатора Роман Теленчинов и министр строительства региона Дмитрий Богомолов. Основное внимание во время встречи было уделено обмену опытом в реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) и цифровой трансформации строительной отрасли.

Нижегородские власти представили гостям ключевые наработки региона. С новосибирскими коллегами провели встречу заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, заместитель председателя регионального правительства Иван Каргин, а также специалисты профильных министерств — строительства и градостроительной деятельности.

Сергей Морозов подчеркнул, что Нижегородская область активно участвует в национальных и региональных программах, направленных на развитие строительной сферы. Он отметил, что благодаря механизму КРТ и сбалансированной градостроительной политике в регионе впервые реализуются проекты по строительству социальных объектов — детских садов и школ — за счет инвесторов.

В качестве примера он привел детский сад на 280 мест, возводимый в новом жилом комплексе между Ржавкой и Утечино. По его словам, строительство объекта близится к завершению, и уже до конца года планируется его ввод в эксплуатацию.

"Мы накопили серьезный практический опыт и открыты для обмена им с другими регионами. Уверен, наше взаимодействие с коллегами из Новосибирской области станет стимулом для появления новых идей и эффективных решений", — отметил Морозов.

В рамках визита нижегородская сторона также представила стратегические направления развития региона. Особое внимание уделили реализации договоров КРТ, их содержательной структуре, предъявляемым требованиям, а также системам контроля исполнения.

Иван Каргин сообщил, что на сегодняшний день в Нижегородской области действуют соглашения о комплексном развитии 18 территорий. По его словам, данный инструмент позволяет эффективно раскрывать градостроительный потенциал и добиваться гармоничного развития городской среды.

"КРТ — это возможность синхронизировать жилищное строительство с возведением необходимой социальной инфраструктуры. Мы видим в этом ключевой подход к устойчивому развитию территории", — отметил он.

Кроме того, делегации продемонстрировали работу государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД), которая является важным элементом цифровой реформы в строительной сфере.

Специалисты рассказали о возможностях системы в части подготовки и согласования документации, получения разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, а также оформления договоров КРТ.

В качестве примера успешного цифрового подхода был представлен IT-кампус "Неймарк". Делегации продемонстрировали, как используется информационная модель объекта, позволяющая отслеживать все этапы строительства в реальном времени.

Гости из Новосибирской области лично посетили стройплощадку будущих коливингов в районе улицы Большие Овраги и смогли ознакомиться с технологическими и проектными решениями, применяемыми в этом масштабном проекте.