Интерес к репетиторам у нижегородских школьников вырос на треть Общество

Фото: пресс-служба МегаФон

Школьники Нижегородской области в этом году стали активнее готовиться к выпускным экзаменам. По данным совместного исследования МегаФона и hh.ru, в мае трафик на сайты, где можно найти репетитора для занятий в формате офлайн и онлайн, вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. В целом преподаватели и школьники усилили активность с начала весны, когда заметно выросло число вакансий наставников по различным предметам и трафик на профильные ресурсы.

С начала марта нижегородские старшеклассники и их родители стали усиленно заниматься поисками профессионалов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Пик интереса в этом году пришелся на апрель — тогда трафик на соответствующие ресурсы вырос на 53% по сравнению с началом года.

В это же время в Нижнем Новгороде сложился некоторый дефицит репетиторов, а медиана предлагаемой зарплаты профильных специалистов на hh.ru выросла в апреле на 29% по сравнению с мартом. Если в январе за образовательные услуги специалистам предлагали 35 000 рублей в месяц, то в апреле уже 45 000 рублей. Среди регионов страны наибольший уровень зарплат был зафиксирован в Москве и Московской области, Югре, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Приморском и Краснодарском краях.

Самым популярным днем для занятий и поиска преподавателя среди нижегородской молодежи стал четверг. В этот период объем переданных данных, как правило, оказывался в 1,7 раза выше среднедневных показателей. А вот с приближением выходных большинство старшеклассников старались максимально себя разгрузить — наименьший объем трафика приходился на пятницу, субботу и воскресенье, когда активность падала почти в 2 раза.

«Занятия с репетиторами стали обычной практикой для будущих абитуриентов, а современные технологии существенно расширяют возможности выбора нужного специалиста. Наша телеком-компания делает все, чтобы обеспечить необходимый цифровой функционал для получения дополнительных знаний в любой точке региона. Чтобы связь и мобильный интернет были на высоком уровне, а видеоуроки проходили без задержек и прерываний, мы последовательно развиваем свою сеть. Только в этом году мы построили и модернизировали более 100 базовых станций в областном центре, деревнях и селах региона», — рассказал директор МегаФона в Нижегородской области Алексей Михайлов.