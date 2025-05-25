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Наука

Ученые ИПФ РАН вошли в состав Российской академии наук: рассказываем, кто

31 мая 2025 08:00  [107] Наука
Ученые ИПФ РАН вошли в состав Российской академии наук: рассказываем, кто

Фото: Александр Воложанин

В Москве с 28 по 30 мая прошло общее собрание Российской академии наук, в рамках которого состоялись выборы новых членов РАН. В результате голосования академиками и членами-корреспондентами стали шесть представителей Института прикладной физики имени А.В. Гапонова-Грехова РАН. 

Как рассказали в пресс-службе ИПФ РАН, двое сотрудников института были избраны в состав академиков. Это заведующий отделом астрофизики и физики космической плазмы Владимир Владиленович Кочаровский и руководитель направления "Физика микро- и наноструктур" Захарий Фишелевич Красильник.

Владимир Кочаровский получил признание в научном сообществе по специальности "физика и астрономия". Он специализируется в области теоретической физики и астрофизики, а его научные публикации цитировались более 2000 раз в ведущих рецензируемых изданиях.

Захарий Красильник также стал академиком по направлению "физика и астрономия". Он известен как специалист в области физики полупроводниковых наноструктур и наноэлектроники. В его активе — более 450 научных публикаций и пять авторских свидетельств на изобретения.

Четыре сотрудника института были избраны членами-корреспондентами РАН:

– Алексей Викторович Слюняев, руководящий сектором, занимающимся моделированием экстремальных волновых явлений в океане;

– Михаил Юрьевич Глявин, заместитель директора ИПФ РАН по научной работе;

– Григорий Валентинович Геликонов, заведующий отделом нанооптики и высокочувствительных оптических измерений;

– Николай Иванович Чхало, возглавляющий отдел многослойной рентгеновской оптики в Институте физики микроструктур РАН — филиале ИПФ.

Выборы стали значимым этапом в признании научных достижений нижегородских учёных и ещё раз подтвердили высокий уровень научной школы ИПФ РАН.

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Теги:
ИПФ РАН Назначения Наука
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