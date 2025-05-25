Подвиг бойца СВО увековечили возле школы в Ветлуге Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

В Ветлуге состоялось открытие арт-объекта, посвящённого павшему участнику специальной военной операции Павлу Самойлычеву. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Патриотический мурал с его изображением появился на фасаде одного из зданий рядом со школой №1, в которой учился герой.

Церемония открытия собрала родных и близких Павла, представителей молодёжных движений, жителей города, а также главу Ветлужского муниципального округа Сергея Лавренова.

Павел Самойлычев родился и вырос в Ветлуге. Он проходил службу в горячих точках, в том числе участвовал в сирийской кампании, а затем — в зоне СВО. В одном из боевых эпизодов близ села Петровка в Херсонской области он погиб, выполняя задание.

За проявленное мужество и преданность Павел Самойлычев был награждён орденом Мужества посмертно.

"Павел пожертвовал своей жизнью ради нашего будущего. Такие люди — настоящие защитники Отечества. И мемориальная доска на школьном здании, и этот мурал — это знаки памяти, которые напоминают: он останется в наших сердцах навсегда. Особая благодарность родителям, воспитавшим такого честного и смелого сына", — отметил Лавренов.

Племянник героя, Савелий, прочёл перед собравшимися стихотворение "Помолимся за русского солдата", почтив память дяди.

Мурал стал частью проекта "Образ Победы. Герои нашего времени", направленного на сохранение памяти о бойцах, отдавших жизнь за страну.

"Язык уличного искусства понятен людям всех возрастов. Каждый из наших муралов — это история, рассказанная с помощью граффити. История о настоящих героях, которые и сегодня рядом — защищают Родину, проявляют стойкость и веру в справедливость", — пояснила руководитель нижегородского отделения движения "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.