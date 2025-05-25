Балконы загорелись в многоэтажке на улице Пермякова в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Балконы загорелись в многоэтажке на улице Пермякова (дом №4А) в Нижнем Новгороде днем 30 мая. Пожарные на месте, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, подразделения работают по рангу №2.

Официальная информация: горят балконы. Где - не уточняется. При этом очевидцы говорят, что полыхает на девятом, седьмом и втором этажах. А на пятом и шестом задымление. "Ведется эвакуация", - пишет телеграм-канал "НиМэш".