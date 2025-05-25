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Общество

В ЗСНО прошла церемония награждения победителей конкурса "Я законодатель"

30 мая 2025 15:06  [27] Общество
В ЗСНО прошла церемония награждения победителей конкурса Я законодатель

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Заксобрании Нижегородской области состоялся награждение победителей и призеров конкурса «Я-законодатель». Мероприятие объединило авторов лучших молодежных проектов, депутатов, экспертов и представителей образовательных учреждений региона.

Напомним, конкурс уже несколько лет помогает школьникам и студентам предлагать идеи для развития области, а также получать обратную связь от профессионального сообщества.

В этом году в рамках конкурса было представлено 22 молодежных проекта, из которых комиссия выбрала лучшие работы. Среди тем, которые подняли участники, — демография, экология, цифровизация, ЖКХ и общественный порядок. Так, в номинации «Мой взгляд на решение экологических проблем» первое место заняла Екатерина Орлова из Средней школы №9 города Павлово. Она предложила проект по озеленению территорий учебных заведений.

«Забота об экологии – это вклад в наше общее будущее. Очень важно, что ребята не просто видят проблемы окружающей среды, но и предлагают конкретные, практические шаги для их решения. Такие инициативы показывают настоящую гражданскую позицию молодежи», - отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Денис Бакиев 

А в номинации «Мой взгляд на улучшение демографической ситуации» первое место заняла Алина Разживина из школы №1 поселка Тумботино. Она предложила меры поддержки молодых семей через развитие инфраструктуры малых городов.

«Демография — ключевой приоритет и для области, и для государства. Приятно видеть, как молодые люди уже сегодня предлагают решения столь важных задач. Ответственный подход участников конкурса и качество их идей убеждают: предложенные инициативы имеют серьезный потенциал и могут стать основой для реальных мер по улучшению демографической ситуации в регионе», - отметил спикер ЗСНО Евгений Люлин.

Победителям конкурса вручили почетные дипломы председателя ЗСНО и памятные подарки. Полный список номинаций, победителей и призеров конкурса можно увидеть на сайте регионального парламента в разделе «Конкурсы».

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Теги:
Законодательное собрание Конкурсы школьники
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