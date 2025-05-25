АПЗ получил право на техобслуживание аппарата озонотерапии

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Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина получил право на техническое обслуживание медицинского аппарата озонотерапии АОТ-Н-01-Арз-01.
Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения по результатам выездной оценки соответствия предприятия лицензионным требованиям.
"Документ получен в соответствии с новыми требованиями законодательства (постановление Правительства Российской Федерации №2129 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий"), – поясняет начальник бюро по рационализации, сертификации и лицензированию Галина Бажина. – Благодаря продуктивному взаимодействию всех подразделений предприятия, выездная проверка АПЗ прошла без замечаний. Комиссия Росздравнадзора работала на АПЗ с 17 по 21 апреля, а 22 апреля мы уже получили выписку из реестра лицензий".
Данная лицензия распространяется на медицинские изделия класса 2а потенциального риска применения, вспомогательные и общебольничные, а также на анестезиологические и респираторные медицинские изделия.
Текст: Ирина Балагурова
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