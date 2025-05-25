Специальный проект АПЗ отмечен на Межрегиональном конкурсе корпоративных медиа

Специальный проект Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина "Праздничные розыгрыши 23 + 8" стал победителем в Межрегиональном конкурсе корпоративных медиа "Серебряные нити – Поволжье и Юг".
В этом году на предприятии накануне праздников 23 февраля и 8 Марта прошли уже третий и четвертый радиоэфиры для заводчан, во время которых разыгрывались призы. Также звучали поздравления, песни и интересные факты. Организаторами мероприятия выступили служба протокола и отдел внешних связей и массовых коммуникаций.
"Такой интерактивный формат доступен каждому приборостроителю, – говорит руководитель службы протокола Оксана Скопцова. – Возможность выиграть приятные призы всегда вызывает живой интерес и азарт, к тому же такие радиоэфиры создают атмосферу праздника в преддверии важных дат, объединяя коллектив и скрашивая трудовые будни".
Защита проекта на всероссийском конкурсе состоится в октябре в Москве.
Текст: Юлия Фролова. Фото из архива пресс-службы АПЗ
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