Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 мая 2025 17:06  [39] Число обращений в скорую из-за жары стремительно растет в Нижегородской области
30 мая 2025 16:30  [93] Почти на 50% выросло число пострадавших от клещей в Нижегородской области
30 мая 2025 16:11  [96] Нижегородский филиал "Т Плюс" приступает к локальным гидравлическим испытаниям тепловых сетей в Кстове
30 мая 2025 15:23  [90] Специальный проект АПЗ отмечен на Межрегиональном конкурсе корпоративных медиа
30 мая 2025 15:12  [99] АПЗ получил право на техобслуживание аппарата озонотерапии
30 мая 2025 15:06  [100] В ЗСНО прошла церемония награждения победителей конкурса "Я законодатель"
30 мая 2025 14:50  [167] Дети без вести пропавших на СВО бойцов будут получать ежемесячные выплаты
30 мая 2025 14:38  [161] Вице-премьер Чернышенко проверил, как проходит ЕГЭ в Нижнем Новгороде
30 мая 2025 14:24  [152] Проект строительства ФОКа на Родионова в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу
30 мая 2025 14:00  [218] Дожди и похолодание придут в Нижний Новгород в выходные
Общество

Специальный проект АПЗ отмечен на Межрегиональном конкурсе корпоративных медиа

30 мая 2025 15:23  [90] Общество
Специальный проект АПЗ отмечен на Межрегиональном конкурсе корпоративных медиа

Специальный проект Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина "Праздничные розыгрыши 23 + 8" стал победителем в Межрегиональном конкурсе корпоративных медиа "Серебряные нити – Поволжье и Юг".

В этом году на предприятии накануне праздников 23 февраля и 8 Марта прошли уже третий и четвертый радиоэфиры для заводчан, во время которых разыгрывались призы. Также звучали поздравления, песни и интересные факты. Организаторами мероприятия выступили служба протокола и отдел внешних связей и массовых коммуникаций.

"Такой интерактивный формат доступен каждому приборостроителю, – говорит руководитель службы протокола Оксана Скопцова. – Возможность выиграть приятные призы всегда вызывает живой интерес и азарт, к тому же такие радиоэфиры создают атмосферу праздника в преддверии важных дат, объединяя коллектив и скрашивая трудовые будни". 

Защита проекта на всероссийском конкурсе состоится в октябре в Москве.

Текст: Юлия Фролова. Фото из архива пресс-службы АПЗ

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПЗ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных