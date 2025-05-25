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Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" приступает к локальным гидравлическим испытаниям тепловых сетей в Кстове

30 мая 2025 16:11  [92] Общество
Нижегородский филиал Т Плюс приступает к локальным гидравлическим испытаниям тепловых сетей в Кстове

Со 2 июня специалисты Кстовских тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" начнут проводить локальные гидравлические испытания тепловых сетей. 

Гидравлические испытания на прочность и плотность (опрессовки) – обязательный этап подготовки системы теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Они помогают выявить и заблаговременно заменить ослабленные места коммуникаций, чтобы не избежать возникновения порывов предстоящей зимой. 

В ходе испытаний трубопроводы проверяются давлением выше, чем в отопительный сезон, при сниженной температуре сетевой воды. Поэтому на время проведения опрессовок горячая вода на соответствующих участках отключается.

Полный график отключений размещён на официальном сайте "Т Плюс" в разделе "Работа на тепловых сетях" по ссылке: https://www.tplusgroup.ru/org/novgorod/clients/maintenance/single/item/grafik-otkljuchenija-gorjachego-vodosnabzhenija-dlja-provede-1/.

Информация о сроках сезонных отключений горячей воды будет доступна на портале Тепловой справочной службы "Т Плюс" https://tss.tplusgroup.ru/.

При обнаружении порывов тепловой сети или отсутствия крышек люков на теплокамерах просим немедленно сообщить в оперативно-диспетчерскую службу Кстовских тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" по телефону (83145) 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского района по телефону (83145) 2-48-41.

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Теги:
Кстово Т Плюс
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