Спикер ЗСНО Евгений Люлин призвал молодежь активнее проявлять себя в важных региональных проектах Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Состоялось заседание Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области. В его работе принял участие председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

На заседании обсуждался ряд ключевых вопросов и инициатив. Участники уделили особое внимание двум проектам: подведению итогов сбора гуманитарной помощи военнослужащим специальной военной операции и созданию методических материалов по экологическому просвещению для школ.

Молодые парламентарии подвели итоги акции по сбору помощи для участников специальной военной операции, приуроченной к 80-летию Великой Победы. За 17 дней (с 8 по 25 апреля) к ней присоединились жители 8 муниципальных округов, включая Княгининский, Сергачский округа, Дзержинск, а также школы Нижнего Новгорода и Кстовского района. Общими усилиями собрано более 1 тонны гуманитарного груза: продукты длительного хранения, средства гигиены. Кроме того, были собраны письма поддержки от школьников, адресованные военнослужащим. Собранная помощь уже подготовлена к отправке в зону СВО.

«Поддержка наших военнослужащих – это постоянная, системная задача. Необходимо расширять географию акций. Важно выстроить постоянные каналы сбора и привлекать к участию еще больше активистов, волонтеров, организаций во всех муниципалитетах. Это требует регулярных усилий», – сказал спикер ЗСНО Евгений Люлин.

Также на заседании члены Молодежного парламента представили итоги работы над методическими рекомендациями для школьников. Проект стал продолжением регионального закона об экопросвещении, инициатором которого стали сами молодые парламентарии.

«Совместно с региональным министерством образования разработано практическое пособие объемом 50 страниц, где простым языком и с иллюстрациями объясняются основы раздельного сбора отходов, проблемы загрязнения среды, советы о том, как отличить настоящую экопродукцию от рекламных уловок и многие другие рекомендации», – сообщила председатель Молодежного парламента при Заксобрания Нижегородской области Татьяна Баранова.

Пособие включает готовые сценарии уроков, ссылки на видеоресурсы и примеры экологических акций. Сейчас документ проходит согласование в министерстве образования и в ближайшее время будет направлен во все районы области как рекомендация для педагогов.

Кроме того, члены Молодежного парламента подвели промежуточные итоги акции по благоустройству могил ветеранов Великой Отечественной войны, стартовавшей в апреле 2025 года. На сегодня удалось охватить 22 района области. В девяти из них все заброшенные захоронения приведены в порядок силами волонтеров, местных жителей и организаций-партнеров. На остальных территориях работа продолжается: добровольцы убирают мусор, красят ограды, восстанавливают памятники. Работы продлятся до осени, пока позволяют погодные условия. Организаторы приглашают всех жителей области поддержать проект.