Эксперт-мониторинг с 23 по 30 мая 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели –"Россия и имманентные угрозы. Зрачок циклона", "Глава Минфина не согласился с предложениями депутатов об увеличении налоговых изъятий у банков и богатых людей", "Нижегородская область развивает динамичное взаимодействие с регионами Китая".

Федеральная тема – Россия и имманентные угрозы. Зрачок циклона

Эксперт "Минин-центра", военный эксперт Первого канала, специалист по армиям стран НАТО, профессор Дипакадемии МИД России Александр Артамонов:

"Россия вошла в полосу временного и относительного затишья между двумя раундами переговоров с украинской делегацией. Сам по себе факт подобных переговоров беспрецедентен, так как он фактически означает признание украинских представителей вполне легитимными вопреки общепринятым международным нормам о пирамидальной власти. То есть, если президент страны нелегитимен, то вряд ли Рустем Умеров может считаться легитимным в глазах иностранных переговорщиков, так как любой следующий демократически избранный в Киеве глава государства легко дезавуирует подписи предыдущей администрации, ссылаясь на ничтожность полномочий временщиков.

Что может означать этот факт? Скорее всего, речь идёт о временной передышке, связанной с необходимостью обновить изношенные стволы, подвезти к ЛБС боекомплект, поставить новые БПЛА (возможно, уже не FPV, а автономные от человека маленькие машины смерти серии Switchblade) и т.д. Начиная с Первой мировой аналогов в истории хватает, так что даже воображение напрягать особо не придётся.

К чему такая тактика может привести? Представляется очевидным, что обе стороны прямо в ходе своих дипломатических манёвров готовят оппонентам какой-то сюрприз. Относительно России всё предельно ясно: Москва не останавливала боевых действий. Сейчас орудия уже громыхают в Елизаветовке между Красноармейском (Покровском) и Часовом Яром. Российские бойцы уже форсировали достаточно глубокий Северный Оскол, расширяют плацдарм и под Сумами, и со стороны Волчанска; наступает и доблестная 58-ая в Запорожских степях. Немного севернее наши воины вышли на рубежи государственной границы и готовы отправиться в поход на Днепропетровск. В общем, выражаясь образным языком, пушки уже сказали своё слово и продолжают говорить. И Верховный, исходя из его последней декларации и того, как были отвергнуты все два десятка пунктов американского меморандума, остаётся верен своим директивам от февраля 2022 года о полной денацификации и демилитаризации территории Украины. Кстати, прозвучали из Кремля и слова о необходимости внешнего международного (отнюдь не только российского) управления страной, которой ещё предстоит помочь избавиться от экстремизма.

В то же время западный блок, представленный в Стамбуле людьми в форме (хотя мало кто из них ещё недавно имел хотя бы отдалённое представление о разведке или армии, в отличие от таких знатных нацистов, как, например, Залужный или Буданов), явно держит козырь в рукаве, что и прозвучало в речах британского Стармера: мол, России стоит приготовиться к неприятному сюрпризу.

Оставим в стороне предположения, что завтра финны, потрясая национальными пуукко, двинутся завоёвывать Пиетари (как они когда-то во времена линии Маннергейма называли Санкт-Петербург). Да и поляки, в принципе, не готовы повторить нам Смутное время – они, как говорится, только в процессе увеличения своей армии до 250 тысяч штыков и строительства без малого тысячи танков К2 "Чёрная пантера" по корейской лицензии (хотя чего стоят бронеходы без прикрытия авиации, мы знаем). А вот события на Южном Кавказе не радуют от слова совсем. Не вдаваясь в подробности уже многажды освещённой темы, отмечу, что союз двух армий, обладающих реальным боевым опытом, мотивацией (вплоть до религиозной и исторической), средствами, мощным ВПК, проверенным в боях, уже состоялся. Турецко-азербайджанский союз, опирающийся с одной стороны на ОТГ, а с другой – на НАТО, имеющий на вооружении хорошее стрелковое оружие, авиацию, "малый воздух" (дроны), танки и проч. – это уже реальность. Отметим также горный спецназ, более чем достойно показавший себя в боях за Шушу, и могучую поддержку со стороны Израиля и США. Кроме того, в Закавказье есть крупный логистический центр – Вазиани (Грузия), ничуть не уступающий по размаху польскому Жешуву. Наконец, на линии магистральных трубопроводов Баку-Джейхан задействованы колоссальные коммерческие интересы западных держав, а может быть, и некоторых восточных, умеющих не класть яйца только в одну корзину. Ситуация похожа на Сараево эпохи 1914-ого, так как везде присутствуют кровная месть, реваншизм, твёрдые денежные интересы, галопирующая демография при отсутствии внятных перспектив трудоустройства и традиционный уклад, при котором карьера для женщины заключается, прежде всего, в многочисленном семействе.

В принципе уже видно невооружённым глазом, что бушующее в Сирии море боевиков может легко найти себе сбыт и севернее. Так каковы возможные сценарии? Ничуть не удивлюсь, если Россия не будет сейчас вмешиваться в конфликт на Южном Кавказе. Модель Сирии показала, что такое вполне возможно, так как боевая работа при помощи проекции силы предполагает массированную переброску войск через Кавказский хребет и организацию довольно сложной логистики. Черноморская акватория, к сожалению, на три четверти тоже покрыта кораблями НАТО и их БЭКами. Причём возникает мысль о вполне устойчивом и пристальном интересе Германии к региону, что соответствует пангерманскому реваншизму, не уступающему ничуть нео-османству Эрдогана.

Что же в такой ситуации может делать Россия, у которой под боком неожиданно появился Фридрих Мерц, который то ли передал, то ли передаст не менее ста ракет киевским нацистам-камикадзе, готовым к любым самоубийственным предприятиям? Россия может играть только на упреждение по принципу молниеносности превентивного удара. Конечно, это предполагает виртуозную работу нашей разведки, но напомню, что силовые структуры уже показали себя на чемпионской высоте, когда сумели спасти сначала Крым, а потом и Донбасс от нацистского нашествия. Стоит ли России всерьёз готовиться к войне на южном направлении? Отвечу: никак нет. Представляется, что в современном мире некоторые правители ценят только "мир через силу". То есть Трамп всё-таки по-своему прав. Я предлагаю нам брать пример с американского визави: давайте не пугать никого, а отвечать в случае малейшего покушения на наши интересы в каких-либо местах "мягкого подбрюшья" бывшего СССР. Давайте готовиться действовать с учётом примата национального права над международным. Любая провокация, направленная против наших граждан, любой эксцесс должны встретить немедленный и жёсткий отпор в стиле Халхин-Гола. Мы должны победить. Мы не имеем права на поражение, потому что иначе даже считать потери будет некому. А чтобы победить, не доводя до тотальной войны, надо объяснить потенциальным агрессорам наглядным примером, что их ждёт в случае перехода Рубикона.

Это совсем не та политика, которую мы исповедуем испокон времён. Мы постоянно взвешиваем меру "разумной обороны", не понимая, что тем самым лишь стимулируем агрессора, ощущающего свою безнаказанность. В конечном счёте американцы отвоевали себе право устраивать мир в своей части света самыми наглядными методами, продемонстрировав всем, что будет с теми, кто посягнёт на их интересы. Трамп только что напомнил об этом 25 мая в своей речи перед выпускниками военной академии Уэст-Пойнт. Неужели мы в чём-то уступаем им? Эндшпиль приближается, так что будем мужественными и сильными!".

Федеральная тема – Глава Минфина не согласился с предложениями депутатов об увеличении налоговых изъятий у банков и богатых людей

Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", и.о. заведующего кафедрой философии и общественных коммуникаций НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, к.филос.н. Павел Седаев отмечает, что 28 мая министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы официально заявил о сохранении нынешнего налогового режима для всех категорий граждан, включая состоятельных россиян.

"По его словам, ни в ближайшие годы, ни в среднесрочной перспективе не планируется внедрение новых ставок подоходного налога или иных фискальных изменений, способных увеличить налоговую нагрузку на физические лица. Такое решение направлено на поддержание экономической стабильности, стимулирование активности банковского сектора и обеспечение предсказуемости финансового планирования для населения и бизнеса.

Надо отметить, что в России налоги на доходы физических лиц весьма "демократические". Если посмотреть налогообложение в Европе, то максимальные ставки по НДФЛ превышают 50%, а у нас на доходы, превышающие 50 миллионов рублей в год, установлена максимальная ставка в размере 22%.

И это при том, что в России на сегодня существует один из самых высоких разрывов между богатыми и бедными в мире. Доходы 10 процентов богатейших россиян в 16,6 раз превышают доходы 10 процентов беднейших, а количество и состояние миллиардеров с каждым годом только увеличиваются. Имущественное неравенство усиливается в первую очередь за счёт увеличения доходов "олигархов" - основного механизма социального расслоения.

На фоне роста общественного запроса на справедливость и самообеспечение страны обсуждение повышения налоговой нагрузки на сверхобеспеченные группы выглядело бы не радикальной мерой, а логичной корректировкой социальных обязательств. Российское общество сегодня гораздо тоньше чувствует дисбаланс - когда одни вкладываются в общую систему, а другие существуют вне её пределов, используя её же ресурсы. Инициатива по новым ставкам для значительных доходов означала бы восстановление баланса и справедливости.

Если раньше разговор о дифференцированном налогообложении был скорее популистским рефреном, то теперь он опирается на технологически выстроенные инструменты контроля, минимизирующие возможность уклонения. Цифровизация бухгалтерского и банковского пространства позволяет это сделать.

Государство должно не просто администрировать бюджет, а формировать новый подход: где богатство — это ответственность. Когда фискальная нагрузка ложится не на плечи большинства, а распределяется с учётом реальной способности нести её — это шаг к укреплению социальной ткани общества".

Региональная тема – Нижегородская область развивает динамичное взаимодействие с регионами Китая

Эксперт "Минин-центра", директор научно-образовательного центра востоковедения, доцент кафедры международной журналистики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, к.ист.н. Эрадж Боев отмечает, что визит в Нижний Новгород китайской делегации во главе с членом политбюро, секретарем политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином имеет важный характер для развития международных связей региона.

"Следует отметить, что Китайская Народная Республика является важным партнером Нижегородской области и Приволжского федерального округа в торговой, промышленной, культурной и научно-образовательной сферах. Это находит свое выражение в показателях внешнеторгового оборота, количестве китайских студентов в нижегородских вузах, а также в проведении мероприятий, связанных с культурным обменом.

При этом необходимо подчеркнуть, что формат "Волга-Янцзы", который был инициирован более десяти лет назад в качестве платформы межрегионального сотрудничества регионов Приволжского федерального округа РФ и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы КНР, доказал свою эффективность и важность для Нижегородской области. Запуск данного формата активизировал многостороннее взаимодействие российских и китайских регионов и позволил им укрепить горизонтальные связи.

На сегодняшний день Нижегородской областью заключены соглашения о партнерстве, предусматривающие всестороннее сотрудничество с 6 регионами Китая – провинциями Аньхой, Сычуань, Хубэй, Хунань, Цзянси и городом Чунцин. Более того, активное развитие взаимодействия между Нижегородской областью и Китаем происходит на муниципальном уровне. В настоящее время у Нижнего Новгорода имеется 5 городов-побратимов из КНР, два муниципалитета-побратима в Китае насчитывается у Вознесенского муниципального округа, и по одному – у Первомайского, Балахнинского и Арзамасского округов. Большая работа по укреплению взаимодействия Нижегородской области с Китаем проводится региональным министерством международных и межрегиональных связей.

Непрерывно растет количество китайских студентов, которые обучаются в нижегородских вузах по различным направлениям подготовки всех уровней высшего образования. В свою очередь, в регионе успешно развивается инфраструктура изучения китайского языка, который преподается в ряде вузов Нижнего Новгорода – в НГЛУ, ННГУ, НГПУ, Нижегородском филиале НИУ ВШЭ. В Нижегородском государственном лингвистическом университете активную деятельность в сфере продвижения китайского языка и культуры осуществляет российско-китайский научно-образовательный центр "Институт Конфуция".

Китайская сторона традиционно участвует в масштабных мероприятиях, площадкой для проведения которых является Нижегородская область. Среди них, в первую очередь, необходимо отметить конференцию "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), участие в которой в 2024 году приняли такие китайские компании, как "Huaming" и "Beijin tech". Серьезный импульс развитие отношений региона с Китаем получило в результате проведения в Нижнем Новгороде серии международных мероприятий в рамках председательства России в БРИКС в прошлом году. Тогда Нижегородскую область посетило большое количество делегаций из КНР, представлявших как государственные структуры, так и бизнес-сообщество. Гостям из Китая была предоставлена возможность по достоинству оценить торговый, промышленный, научный и туристический потенциал региона.

В ходе встречи Чэнь Вэньцина с полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным данный потенциал получил высокую оценку китайской стороны. Cледует полагать, что результатом визита делегации могут стать укрепление взаимодействия региона с Китаем и повышение уровня сотрудничества в ряде сфер, акцент на которых был сделан в ходе переговоров – в сфере промышленности, IT-технологий, нефтехимии, судостроения и автопрома".