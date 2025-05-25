Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем защиты детей

1 июня, в первый день лета, в России традиционно отмечается Международный день защиты детей. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по этому случаю обратился к жителям региона с поздравлением.
"С большой радостью и самыми добрыми чувствами поздравляю всех юных нижегородцев и их родителей!" — заявил глава региона.
Он подчеркнул, что с каждым годом значимость этого праздника приобретает новые смыслы, особенно в условиях стремительного технологического развития. По словам губернатора, современные дети имеют больше возможностей, но по-прежнему нуждаются во внимании и защите со стороны взрослых.
"Именно в детстве закладывается фундамент личности, проявляются способности, формируется круг интересов, что в дальнейшем определяет и выбор будущей профессии, и социальную роль в обществе", — отметил Никитин.
Он напомнил, что вопросы воспитания и развития детей сегодня приобретают приоритетный статус на государственном уровне. Одним из тому подтверждений стал новый национальный проект "Молодежь и дети", инициированный по решению президента.
Глава региона также затронул тему семейных ценностей и демографических тенденций в Нижегородской области. Он отметил положительную динамику в увеличении числа многодетных семей и выразил уверенность, что в рамках стартовавшего в этом году Пятилетия семьи этот тренд продолжится.
"Очень радует, что в последние годы в нашем регионе — всё больше многодетных семей. Уверен, что в рамках Пятилетия семьи, которое стартовало в этом году в Нижегородской области, эта тенденция будет только укрепляться", — заявил губернатор.
Особое внимание в своем выступлении он уделил мерам поддержки, направленным на помощь родителям. В рамках регионального проекта "ОСНОВА" разработан комплекс решений, который, по словам Никитина, позволит серьезно снизить финансовую нагрузку на семьи с детьми.
"В помощь нижегородским родителям мы разработали беспрецедентный комплекс мер поддержки в рамках проекта 'ОСНОВА' — повысили материнский капитал при рождении ребенка до миллиона рублей, расширили льготы и компенсации, увеличили квоты ЭКО и многое другое", — отметил глава региона.
В завершение своего обращения губернатор призвал родителей беречь детей, быть для них примером и напомнил о важности семейных ценностей.
"Берегите своих детей, не скупитесь на похвалы и разговоры по душам, поддерживайте семейные традиции и будьте для них примером", — сказал Глеб Никитин, пожелав нижегородцам теплого и светлого праздника.
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