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Общество

Нижегородцев приглашают на праздничные мероприятия в честь Международного дня защиты детей

30 мая 2025 18:40  [41] Общество
Нижегородцев приглашают на праздничные мероприятия в честь Международного дня защиты детей

Фото: департамент образования администрации Нижнего Новгорода

1 июня в Нижнем Новгороде и других муниципалитетах Нижегородской области состоятся массовые мероприятия (0+), приуроченные к празднованию Международного Дня защиты детей. На различных площадках на территории региона пройдут концерты, фестивали и познавательные мастер-классы. Организаторами выступают министерство образования и науки Нижегородской области и министерство социальной политики региона.

Одной из главных площадок празднования Международного дня защиты детей, по традиции, станет нижегородский парк «Швейцария». Здесь пройдут «Фестиваль Движения Первых», региональный детско-молодежный фестиваль «Я. Семья. Родина» и городской фестиваль «Город детства». Гостей ждут патриотические акции, полезные и интерактивные мастер-классы, открытые лекции и творческие выступления, спортивные состязания, площадки для семейного досуга, патриотические выставки и многое другое. На праздник приглашаются и дети, и взрослые. Организаторы предусмотрели командные и семейные форматы участия в развлекательных мероприятиях.

«В этом году наши фестивали посвящены трем ключевым темам: это семья, патриотизм и творчество. Именно эти составляющие служат основой всестороннего развития подрастающего поколения и являются приоритетными направлениями в сфере образования. Ценностные ориентиры, заложенные в новом национальном проекте «Молодежь и дети», направлены на объединение молодежи. Каждый сможет найти себе занятие по душе», – сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков. 

В еще одном нижегородском парке - «Дубки» - состоится ежегодный «Фестиваль детства». Его организуют областное министерство социальной политики совместно с администрацией Ленинского района Нижнего Новгорода. В этом году в программе праздника - спортивные мероприятия, игровой квест, мастер-класс по надуванию воздушных шаров, выставка рисунков «Мир глазами детей», гала-концерт, аквагрим для желающих и тематическая фотозона.

Праздничные программы также пройдут на площадках социальных учреждений региона. 

В Автозаводском доме для детей «Надежда» для воспитанников учреждения, а также для детей сотрудников организуют праздничное пространство. В программе -  творческие площадки, байк-шоу – подарок от волонтеров – и дискотека с ростовыми куклами. Ребят также ждут угощения: пицца, мороженое и сладкая вата. 

На территории Социального приюта для детей и подростков г. Арзамаса состоится праздник под названием «Солнце в гости к нам пришло». Гостей ждет танцевальный флешмоб, игровые аттракционы и русские народные игры, детей также угостят мороженым.

В Чкаловске состоится фестиваль сладостей «Летучка». В его программе – творческие номера детских коллективов, театрализованная концертная программа, шоу мыльных пузырей и бесплатное мороженое. 

В селе Спасское пройдет праздник «Созвездие сказок»: гостей ждет концертная программа «Россыпь талантов» и книжная выставка, конкурсная игровая программа и семейный фестиваль. 

«Необыкновенный сплав» для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организует Комплексный центр социального обслуживания г.о.г. Выксы при поддержке благотворительного фонда «ОМК-участие». Участники мероприятия покатаются на байдарках и рафтах, сыграют в игры, устроят пикник и разыграют подарки.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина с 2025 года. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». Новый национальный проект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

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Теги:
Дети Нацпроект Праздники
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