Новые правила меняют жизнь нижегородцев: что вступает в силу в июне Экономика

С начала лета россяин ждут важные изменения, связанные с обновлением федерального законодательства. Об этом сообщает РИА "Новости".

Теперь для отмены ранее установленного запрета на получение кредитов через портал "Госуслуги" потребуется квалифицированная электронная подпись. Такой способ подтверждения личности отличается высокой степенью защиты и считается более надежным.

Также вводятся новые ограничения для организаций, работающих с населением. Банкам, государственным структурам, операторам связи и маркетплейсам запрещено использовать иностранные мессенджеры для отправки уведомлений гражданам. Это сделано в целях информационной безопасности.

В сфере здравоохранения начнет действовать система контроля за движением лекарств. При попытке продажи поддельных или просроченных препаратов система автоматически заблокирует их реализацию. Кроме того, все аптеки официально включаются в структуру системы здравоохранения.

А уже с 27 июня вводятся более строгие требования к предпринимателям. Если бизнесмен не уведомит налоговые органы о начале деятельности, ему грозит ужесточение ответственности.

Ранее сообщалось, что новые меры поддержки семей с детьми утвердили в Нижегородской области.