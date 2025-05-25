Световую инсталляцию запустят на телебашне Нижнего Новгорода в честь Дня защиты детей Общество

Нижегородский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) подготовил световую инсталляцию, приуроченную ко Дню защиты детей.

Сообщается, что 1 июня с 21:00 до 22:00 телебашня в Нижнем Новгороде превратится в яркий арт-объект.

На её гранях появятся анимированные образы воздушных шаров, устремляющихся в небо, распускающихся ромашек и световых узоров, напоминающих красочные рисунки в детском калейдоскопе.

Праздничную композицию дополнят бегущие строки на медиафасаде с надписью: "1 июня – День защиты детей".

Ранее на телебашне Нижнего Новгорода включалась специальная подсветка, приуроченная к визиту в регион делегации из Китая.