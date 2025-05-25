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Общество

Фонд "Защитники Отечества" помогает тысячам нижегородских ветеранов СВО

01 июня 2025 10:20  [106] Общество
Фонд Защитники Отечества помогает тысячам нижегородских ветеранов СВО

Фото: Фонд "Защитники Отечества"

Филиал фонда "Защитники Отечества" в Нижегородской области подвёл итоги двух лет работы. С момента открытия к специалистам фонда обратились более 14 тысяч человек, а общее количество проработанных обращений превысило 20 тысяч. Из них 95% уже получили положительное решение.

Наиболее частыми темами запросов остаются оформление документов, получение статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинская и психологическая помощь, а также содействие в протезировании.

По словам председателя фонда, статс-секретаря и заместителя министра обороны РФ Анны Цивилевой, за каждым обратившимся закрепляется персональный социальный координатор. Такой подход позволяет оперативно и индивидуально решать вопросы, с которыми сталкиваются участники специальной военной операции и их семьи после возвращения к мирной жизни.

"Мы выстроили систему, в которой каждый ветеран получает не просто консультацию, а всестороннюю помощь — от медицинской реабилитации и юридической поддержки до содействия в трудоустройстве и культурной интеграции", — подчеркнула Анна Цивилева.

Работа фонда охватывает широкий спектр задач. Социальные координаторы сопровождают ветеранов на всех этапах адаптации: помогают с обучением, повышением квалификации, поиском работы, оформлением документов и получением социальных льгот.

Кроме того, фонд оказывает помощь в обеспечении лекарствами и техническими средствами реабилитации, включая те, что не зарегистрированы в России или не входят в федеральный перечень. В перечень таких средств входят, например, автомобили с ручным управлением и оборудование для адаптации жилых помещений.

Руководитель нижегородского филиала фонда Екатерина Генералова отметила, что за два года удалось наладить тесное взаимодействие с органами власти, медучреждениями и общественными организациями. Это позволило сделать помощь ветеранам более доступной и качественной.

"Мы стали надёжной опорой для тех, кто вернулся с передовой. С каждым годом наша работа становится более системной и эффективной. Благодарим всех партнёров, которые помогают нам в этом важном деле", — сказала Екатерина Генералова.

Отдельное внимание уделяется бойцам частных военных компаний. Фонд взаимодействует с Министерством обороны РФ по вопросам оформления удостоверений ветерана боевых действий. В министерстве создана специальная комиссия, и процесс выдачи документов уже запущен. Нижегородский филиал оказывает полное содействие в подготовке необходимых бумаг.

Ещё одним важным направлением работы фонда стало развитие адаптивного спорта. Он помогает не только восстановить физическую форму, но и преодолеть психологические барьеры. Среди наиболее востребованных видов — следж-хоккей, парафутбол, пулевая стрельба, плавание и настольный теннис. Регулярно проводятся тренировки, соревнования и мастер-классы, где ветераны могут обменяться опытом и почувствовать поддержку.

Фонд "Защитники Отечества" продолжает развивать цифровые сервисы, чтобы ускорить обработку обращений и сделать помощь ещё более доступной. Работа по совершенствованию системы поддержки ветеранов продолжается.

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Теги:
Военные СВО Социальные проекты
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