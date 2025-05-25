Конференция ЦИПР открывается в Нижнем Новгороде 2 июня Общество

Фото: Александр Воложанин

Крупнейшая в России конференция, посвященная цифровым технологиям в промышленности – "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) (12+) – пройдет на территории Нижегородской ярмарки со 2 по 5 июня 2025 года. Мероприятие, ставшее знаковым для ИТ-отрасли, в этом году отметит свое десятилетие.

Программа форума традиционно будет отражать ключевые направления цифровой политики страны. Ожидается участие представителей федерального руководства, включая первого заместителя председателя Правительства РФ Дениса Мантурова, заместителя председателя Правительства – руководителя аппарата Правительства РФ Дмитрия Григоренко и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что десять лет назад ЦИПР начинался как экспериментальная площадка для диалога между государством, бизнесом и научным сообществом. Сегодня, по его словам, это уже не просто конференция, а событие, формирующее тренды цифровой трансформации страны.

"Если в первые годы мы обсуждали идеи и пилотные инициативы, то сейчас видим конкретные результаты – от цифровизации городов до внедрения ИТ-решений в промышленности", – отметил глава региона.

В 2025 году ЦИПР приобретет еще более международный масштаб. Ожидается участие делегаций из более чем 30 стран, включая Китай, Индию, Кубу, Сербию, Аргентину, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и другие государства. На выставке будут представлены решения компаний из Китая, Индии, Кубы и Беларуси.

Одним из ключевых событий станет проведение Глобального цифрового форума – площадки для обмена опытом и заключения международных соглашений в сфере цифровизации.

Особое внимание в этом году уделят региональным ИТ-разработкам. Нижегородские компании, прошедшие акселерационную программу Sunrise Accelerator, представят свои проекты зарубежным партнерам. Также в рамках конференции состоится церемония награждения победителей международной ИТ-олимпиады, организованной правительством Нижегородской области совместно с Республикой Куба.

В честь юбилейного ЦИПРа регион-хозяин организует масштабную экспозицию в отдельном павильоне "Нижний 2035", расположенном напротив первого павильона ярмарки. Здесь будут продемонстрированы как уже реализованные проекты, так и перспективные инициативы, отражающие амбициозное цифровое будущее региона.

"Нижегородская область – это территория, где идеи превращаются в технологии. Смелость мечтать – в человеке, смелость действовать – в Нижнем. Мы хотим показать, что воображение – это двигатель прогресса, а у нас не боятся придумывать будущее и умеют его реализовывать", – подчеркивают авторы концепции павильона.

В рамках конференции заместитель губернатора Егор Поляков выступит на открывающей сессии "Следующие 10 лет цифровой индустрии" и примет участие в презентации цифрового портала "Резидент Столицы финансовой культуры".

Кроме того, министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов выступит на секции, посвященной инфраструктуре критической информационной инфраструктуры, а заместитель председателя правительства Дмитрий Старостин – на сессии, посвященной конкуренции и перспективам развития отечественных AI-сервисов.