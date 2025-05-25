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Спорт

Нижегородская областная фармация поддержала "Кросс Победы" на Щёлоковском хуторе

02 июня 2025 10:40  [95] Спорт
Нижегородская областная фармация поддержала Кросс Победы на Щёлоковском хуторе

Фото: ГП НО "НОФ"

Юбилейный V "Кросс по Щелчку" прошел в субботу, 31 мая и был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. ГП НО "НОФ" по традиции выступило генеральным партнером спортивного мероприятия.

Принять участие в забегах по пересеченной местности собрались более 650 спортсменов и любителей бега из 19 субъектов Российской Федерации. Организаторы подготовили дистанции для разных возрастных групп: от 800 метров для детей и семейного забега до 3000 и 6000 метров для женщин и мужчин соответственно.

Как подчеркнул в приветственной речи заместитель генерального директора по закупкам ГП НО "НОФ" Виктор Охотников, такие дисциплины как кросс по пересеченной местности - это не просто спорт, это – преодоление себя, упорство и воля к победе.

"Я верю, что сегодняшние состязания – это не только проверка физической подготовки, но и дань уважения тем, кто отстоял мир. Пусть каждый километр дистанции будет напоминанием о том, что настоящие победы начинаются с решимости и веры в себя", - отметил Виктор Охотников и добавил, что Нижегородская областная фармация всегда с большим удовольствием оказывает содействие в организации этого спортивного соревнования.

В этом году в забегах принимала участие целая команда сотрудников госпредприятия, а также – их дети. Все участники получили памятные медали юбилейного "Кросса по Щелчку". Особенно отличились дети сотрудников ГП НО "НОФ": в забеге на 800 м среди девушек 12-13 лет третье место заняла Александра Логинова, а забеге на аналогичную дистанцию среди девочек 6-9 лет Мария Орехова одержала победу. По традиции Нижегородская областная фармация подготовила для победителей соревнований во всех возрастных группах ценные призы и подарки.

В целом, "Кросс Победы" в этом году стал настоящим семейным спортивным праздником. Участники получили возможности почувствовать радости движения, азарт и гордость за причастность к этому события, а болельщики получили удовольствие от зрелищных соревнований, солнечной погоды и отличного отдыха на свежем воздухе.

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Теги:
НОФ
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