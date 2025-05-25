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Общество

В России предложили вернуть тонировку передних боковых стёкол

02 июня 2025 12:23  [88] Общество
В России предложили вернуть тонировку передних боковых стёкол

Фото: с сайта unsplash.com

В Государственную Думу поступил законопроект, который предлагает разрешить водителям тонировку передних боковых стёкол автомобилей. Депутат Ярослав Нилов в беседе с телеканалом "360" объяснил, зачем это необходимо.

Сейчас, напомним, по техрегламенту о безопасности транспортных средств, светопропускание передних стёкол автомобиля должно составлять не менее 70%.

По словам Нилова, тонировка передних боковых окон автомобиля повышает комфорт для водителей. Кроме того, она снижает нагрузку на системы автомобиля и защищает глаза от яркого солнечного света. Нилов сравнил это с использованием солнцезащитных очков при выходе на улицу или походе на пляж. По его мнению, водителей также необходимо защищать от вредных солнечных лучей.

Однако депутат подчеркнул, что тонировка лобового стекла может быть опасной и за это следует значительно увеличить штрафы. В настоящее время штраф за тонировку как лобового, так и передних боковых стёкол составляет 500 рублей.

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Теги:
Автомобили Законопроекты
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