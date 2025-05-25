"РТК-ЦОД" запустил дата-центр в Нижнем Новгороде с опережением графика Общество

Фото: ПАО "Ростелеком"

«РТК-ЦОД» (кластер дата-центров и облачных сервисов «Ростелекома») ввел в эксплуатацию первый собственный центр обработки данных в Нижегородской области.

Новый дата-центр общей площадью 3 539 квадратных метров вошел в геораспределенную сеть «РТК-ЦОД», которая теперь насчитывает уже 25 площадок. Нижегородский ЦОД включает четыре машинных зала и 401 стойко-место с установочной мощностью 5 МВт.

Строительство дата-центра началось в конце 2023 года, после подписания заместителем губернатора Нижегородской области Егором Поляковым и генеральным директором «РТК-ЦОД» Сергеем Бочкаревым в присутствии Глеба Никитина соглашения о сотрудничестве, которое состоялось в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»). Первая и вторая очереди дата-центра запущены в мае 2025 года. При этом вторая очередь введена на полгода ранее плановых сроков строительства.

Егор Поляков, заместитель губернатора Нижегородской области:

«Этот современный и стратегически важный для региона объект. Дата-центр — это сердце цифровой экономики. Он обеспечит надежное хранение и обработку данных, способствует развитию информационных систем и поможет обеспечивать безопасность органов государственной власти, поддерживать региональное бизнес-сообщество. Компании смогут быстрее и эффективнее работать, получая доступ к современным технологиям и ресурсам. Нижегородские предприниматели смогут развивать свои идеи, внедрять инновации и, как следствие, создавать новые рабочие места».

Центр обработки данных соответствует уровню защищенности Tier III и оснащен специальными инженерными решениями, обеспечивающими отказоустойчивость: системой гарантированного и бесперебойного энергоснабжения, включая дизель-генераторные установки с резервированием по двум независимым лучам электропитания, а также системами резервирования кондиционирования. В случае отключения постоянных источников электропитания дата-центр, расположенный по адресу: улица Федосеенко, д. 35, сможет функционировать независимо от городской сети.

Сергей Бочкарев, генеральный директор «РТК-ЦОД»:

«Дата-центр «Нижний Новгород» - 25 по счету объект РТК-ЦОД. Его открытие стало новым шагом на пути цифровизации регионов России и нашим вкладом в развитие городской инфраструктуры, современной, технологичной и эффективной. Вторая очередь нижегородского центра обработки данных сдана с опережением сроков на полгода - для объекта, цикл строительства которого составляет 1,5-2 года, это значительное ускорение. В данном случае мы идем за потребностями наших клиентов и стремимся удовлетворить спрос максимально быстро и качественно. Мы уверены, что наше сотрудничество с правительством Нижегородской области принесет немало важных позитивных изменений как для частного бизнеса и государственных учреждений, так и для потребителей их услуг».

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»:

«Передача, хранение и обработка гигантских объемов данных — наша работа. “Ростелеком” системно занимается развитием сети дата-центров под потребности клиентов. Наши облачные ресурсы обслуживают важнейшие государственные информационные системы, включая экосистему Госуслуг. Мы рады открыть в таком мощном с экономической точки зрения регионе как Нижегородская область собственный современный и мощный центр обработки данных. Уверены, что правительство региона, промышленность и бизнес области оценят возможности облачного предложения “Ростелекома” для решения своих задач. Мы предлагаем вместе расширять цифровизацию региона, раскрывая все преимущества экономики данных для людей, бизнеса и власти».