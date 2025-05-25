Первую отечественную базовую станцию стандарта 5G представили на ЦИПР Общество

Фото: предоставлено МТС

Базовую станцию пятого поколения представили на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 8 июня. Оборудование построено на принципах открытых стандартов OpenRAN: часть функций переносится в облачные дата-центры, а не обрабатывается непосредственно на станции. Это первый отечественный продукт, соответствующий стандарту 5G. Станцию разработала компания «ИРТЕЯ» от цифровой экосистемы МТС.

OpenRAN — это модульный подход к построению сотовых сетей. Он позволяет собирать инфраструктуру из отдельных компонентов: одни отвечают за обработку сигнала, другие управляют сетью, третьи — обеспечивают подключение к интернету. Такой подход снижает зависимость от одного поставщика и ускоряет масштабирование сети.

На ЦИПР развернута полноценная зона покрытия 5G, где скорость передачи данных достигает 1 Гбит/с. Также представлена модульная архитектура оборудования, полностью совместимая с OpenRAN. Сеть работает в режиме Single RAN — одна базовая станция одновременно поддерживает стандарты 2G, 4G и 5G.

По словам генерального директора ПАО «МТС» Инессы Галактионовой, в марте этого года компания запустила несколько базовых станций ИРТЕЯ стандарта LTE в отдаленных населённых пунктах Нижегородской области.

«Мы доказали, что создание и запуск в производство отечественных базовых станций 5G — реальная задача для технологических лидеров. Развитие 5G откроет новые возможности для бизнеса, граждан и абонентов: от автономного транспорта и цифровых предприятий до масштабирования ИИ в клиентском сервисе», — добавила Инесса Галактионова.

Напомним, юбилейная X конференция ЦИПР проходит в Нижнем Новгороде с 2 по 8 июня. В этом году свое участие подтвердили представители более 30 стран. Программа крупнейшей в стране цифровой конференции, как и в предыдущие годы, отражает задачи, которые стоят перед государством в этой сфере.