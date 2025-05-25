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Общество

Каникулы не для всех: аналитики фиксируют рост мошенничества в отношении школьников

02 июня 2025 14:22  [62] Общество
Каникулы не для всех: аналитики фиксируют рост мошенничества в отношении школьников

Фото: Дина Павленко

Кибераналитики прогнозируют рост мошенничества в отношении детей в период летних каникул. Высокий уровень цифровой активности и появление свободного времени у школьников делает их привлекательной аудиторией для злоумышленников. Детей пытаются обманывать при помощи поддельных мобильных игр, соцсетей и все чаще спекулируют на теме школьных экзаменов. Специалисты МегаФона совместно с «Лабораторией Касперского» и RuStore изучили тренды и составили список рекомендаций, как защитить детей от цифровых угроз.

По данным аналитиков МегаФона, с начала года мошенники чаще выдают себя за представителей школы: завучей, социальных педагогов. Схемы обмана могут быть различными, как и действия, которые должны выполнить школьники: в каких-то случаях предлагают зарегистрироваться на определенном ресурсе, в другом назвать код из СМС для якобы активации школьного дневника, а иногда просят уточнить персональные данные родителей. За первые пять месяцев этого года таких инцидентов зарегистрировано на 30% больше, чем за весь прошлый год. Сейчас в период проведения экзаменов актуальна схема, по которой выпускникам предлагают получить ответы или узнать результаты ЕГЭ раньше других.

«Рост мошеннической активности в отношении детей фиксируется нами с начала года как по собственной аналитике, так и по обращениям наших абонентов. Звонки мошенников блокируются, но многие злоумышленники общаются с детьми в соцсетях и мессенджерах. Одна из последних схем — вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность через предложения сдать свои аккаунты в мессенджерах и соцсетях в аренду за деньги. Такие учетные записи используются для мошеннических обзвонов, распространения вредоносного контента или проведения фишинговых атак, в том числе на друзей и знакомых через доверенные каналы общения. Кроме того, современные дети — продвинутые пользователи цифровых технологий и приложений, что делает их аккаунты особенно ценными для злоумышленников», — рассказал директор департамента по предотвращению потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.

Помимо приемов социальной инженерии киберпреступники используют и другие способы обмана детей, проникая в их гаджеты через приложения.

«По данным RuStore, за последний год число скачиваний детских приложений и игр выросло в 3 раза, а количество опубликованных проектов в этой категории — вдвое. С ростом популярности увеличилось и число опасных подделок, нацеленных на молодую аудиторию. Чаще всего мошенники создают фейковые версии популярных игр и сервисов, в которые зашиты ссылки на фишинговые сайты или вредоносное ПО для кражи личных и платежных данных. Установочные файлы распространяются через игровые чаты и комментарии в соцсетях, где мошенники предлагают бесплатные внутриигровые предметы или легкий заработок через специальное приложение. Чтобы предотвратить такое мошенничество важно объяснить детям, что скачивать игры нужно только из проверенных магазинов приложений», — отметил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

По данным «Лаборатории Касперского», количество атак на Android-устройства российских пользователей, в которых вредоносные файлы мимикрировали под популярные среди детей игры, выросло приблизительно на 60% за первые четыре месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Речь идёт, в частности, о подделках под Minecraft, Roblox, Brawl Stars, Genshin Impact. В то же время почти в три раза увеличилось число атак, где злоумышленники выдавали зловредное ПО за читы (способы получения какого-либо преимущества в игре за счет ошибок программы). Под видом игр распространяются, например, некоторые модификации мобильного банковского троянца Mamont.

Также известны случаи, когда атакующие встраивали вредоносное ПО в моды (обновления для модификации или исправления ошибок) для популярных игр, в частности таким образом распространяется Necro — загрузчик для Android, который скачивает и запускает на зараженном смартфоне другие вредоносные компоненты в зависимости от того, какие команды дадут создатели троянца.

«Основной вектор заражения Android-смартфонов зловредами под видом игр или читов — приложения из сторонних, неофициальных источников, где отсутствует модерация. К тому же в последнее время злоумышленники стали активно рассылать вредоносные программы в мессенджерах — под видом самых разных приманок. Поэтому мы рекомендуем сохранять бдительность и не выдавать приложениям разрешения на конфиденциальные данные (СМС, журналы звонков, список контактов и др.), а также к «специальным возможностям» без явной необходимости. Минимизировать риски заразить устройство зловредом поможет защитное решение — его следует установить не только на ПК, но и на мобильное устройство», — говорит Дмитрий Калинин, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».  

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