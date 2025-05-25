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Общество

Счастливое детство: активисты партии "Единая Россия" поздравили юных нижегородцев с праздником

02 июня 2025 16:51  [83] Общество
Счастливое детство: активисты партии Единая Россия поздравили юных нижегородцев с праздником

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Нижегородское региональное отделение партии «Единая Россия» в Международный день защиты детей организовало для детей с ограниченными возможностями здоровья особый праздник – поход в Нижегородский государственный академический театр кукол. Цель мероприятия: культурное обогащение и социальная интеграция юных нижегородцев. Посещение театра состоялось в рамках партийного проекта «Единая страна – доступная среда».

В организации и проведении праздника приняли участие заместитель председателя регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» Дмитрий Игошин и руководство театра кукол. Дети и их родители с большим удовольствием посмотрели яркий и поучительный спектакль «Незнайка на Луне».

«Сегодня мы отмечаем один из важных праздников. Это Международный день защиты детей. И сегодня мы собрались в театре для того, чтобы дети в очередной раз вместе с родителями провели время в атмосфере радости. Это действительно важно, ведь дети – это наше будущее, будущее нашей России. И развитие в культуре и в просвещении – ключевой аспект воспитания подрастающего поколения», - отметил заместитель председателя РО ВОД «Отцы России» Дмитрий Игошин.

Мероприятие стало частью системной работы Нижегородского отделения «Единой России» по поддержке семей с детьми и детей с ОВЗ, направленной на обеспечение их культурного досуга и социальной адаптации.

«День защиты детей — это не только первый летний, но и один из самых светлых и радостных праздников. Мы всегда с большим удовольствием принимаем участие в организации мероприятий, которые дарят детям яркие эмоции и способствуют их гармоничному развитию. Создание условий для полноценной жизни и досуга каждого ребенка, особенно тех, кто нуждается в особой поддержке, является одним из приоритетов нашей работы», - подчеркнул руководитель регионального исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

В Сормовском парке в преддверии Международного дня защиты детей заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия», депутат городской Думы Юрий Ерофеев организовал праздник для общественной организации многодетных семей Московского района. Дети и их родители посетили зоопарк «Мадагаскар» покатались на аттракционах и посмотрели развлекательную программу.

С широким размахом отметили 1 июня в Навашинском районе. При поддержке местного отделения партии «Едина Россия» на главной городской площади Навашино для детей и их родителей прошел праздник «ТРИА». Для гостей подготовили увлекательные интерактивные игры, шоу мыльных пузырей и пенную дискотеку.

На базе центра «Движения Первых» прошел фестиваль детства и юности при поддержке местного отделения партии «Единая Россия» г.о. Навашинский. Центральными мероприятиями стали мастер-классы от педагогов МБОУ ДО «ДДТ» и МБОУ НЦДОД и интерактивная игра от активистов «Движения Первых».

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Теги:
Дети Единая Россия Праздники
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