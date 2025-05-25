Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 июня 2025 17:35  [38] "Кнопку безопасности" предложили внедрить на "Госуслугах" для сообщений о ЧC
02 июня 2025 17:16  [70] Нижегородское минимущества выставило на торги усадьбу XIX века за 1 рубль
02 июня 2025 16:51  [81] Счастливое детство: активисты партии "Единая Россия" поздравили юных нижегородцев с праздником
02 июня 2025 16:38  [88] Детство под защитой: в Нижегородской области для детей защитников Отечества и многодетных семей прошел праздник надежды
02 июня 2025 16:09  [104] На Автозаводской водопроводной станции модернизировали оборудование для повышения качества питьевой воды
02 июня 2025 16:02  [102] ВТБ назвал ключевые признаки ИИ-контента и способы распознавания фейков
02 июня 2025 15:05  [157] Нижегородская область вновь вошла в топ-10 по самозапретам на кредиты
02 июня 2025 14:45  [125] "РТК-ЦОД" запустил дата-центр в Нижнем Новгороде с опережением графика
02 июня 2025 14:37  [187] Нижний Новгород получил инновационный троллейбус с автономным ходом
02 июня 2025 14:22  [131] Каникулы не для всех: аналитики фиксируют рост мошенничества в отношении школьников
Общество

"Кнопку безопасности" предложили внедрить на "Госуслугах" для сообщений о ЧC

02 июня 2025 17:35  [38] Общество
Кнопку безопасности предложили внедрить на Госуслугах для сообщений о ЧC

В Государственную Думу поступил на рассмотрение законопроект, направленный на упрощение вызова экстренных служб через портал "Госуслуги". Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, инициатива предусматривает добавление на главную страницу сервиса специальной функции — "Кнопки безопасности", которая позволит гражданам быстро информировать о чрезвычайных ситуациях, террористических угрозах или других опасных происшествиях.

Авторы законопроекта предложили интегрировать "Кнопку безопасности" в систему вызова экстренных служб 112. Однако её использование не будет означать непосредственного обращения к специалистам, а послужит инструментом для оперативного уведомления соответствующих служб о возникшей угрозе.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что инициатива вызвана ростом числа террористических актов на территории России, которые требуют мгновенного реагирования. Совершенствование системы вызова экстренных служб позволит значительно сократить время реагирования на подобные угрозы.

Кроме того, нововведение будет удобным для широкого круга пользователей. Более 94 млн зарегистрированных на "Госуслугах" граждан смогут быстро сообщить о происшествии, особенно если у них установлено мобильное приложение сервиса.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госуслуги МЧС ЧС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных