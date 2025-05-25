"Кнопку безопасности" предложили внедрить на "Госуслугах" для сообщений о ЧC Общество

В Государственную Думу поступил на рассмотрение законопроект, направленный на упрощение вызова экстренных служб через портал "Госуслуги". Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, инициатива предусматривает добавление на главную страницу сервиса специальной функции — "Кнопки безопасности", которая позволит гражданам быстро информировать о чрезвычайных ситуациях, террористических угрозах или других опасных происшествиях.

Авторы законопроекта предложили интегрировать "Кнопку безопасности" в систему вызова экстренных служб 112. Однако её использование не будет означать непосредственного обращения к специалистам, а послужит инструментом для оперативного уведомления соответствующих служб о возникшей угрозе.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что инициатива вызвана ростом числа террористических актов на территории России, которые требуют мгновенного реагирования. Совершенствование системы вызова экстренных служб позволит значительно сократить время реагирования на подобные угрозы.

Кроме того, нововведение будет удобным для широкого круга пользователей. Более 94 млн зарегистрированных на "Госуслугах" граждан смогут быстро сообщить о происшествии, особенно если у них установлено мобильное приложение сервиса.