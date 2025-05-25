МТС Линк и ПИМУ подписали соглашение о сотрудничестве Общество

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На открывшейся в Нижнем Новгороде конференции ЦИПР-2025 было подписано соглашение о сотрудничестве между разработчиком платформы для бизнес-коммуникаций МТС Линк и Приволжским исследовательским медицинским университетом (ПИМУ). Главная цель соглашения - развитие современных подходов в обучении и укрепление связи между университетом и представителями цифровой индустрии.

"IT-компаниям очень важно делиться экспертизой с медицинскими вузами, - считает директор по работе с организациями образования МТС Линк Татьяна Федотова. – В последние годы растет цифровизация процессов в сфере здравоохранения, увеличивается востребованность телемедицины и других инновационных форматов".

Уже известно, что сотрудничество охватывает различные сферы деятельности - от интеграции цифровых инструментов в образовательный процесс до участия в профильных проектах. Вместе стороны рассчитывают улучшить качество подготовки медицинских специалистов. Большое внимание будет уделяться актуализации образовательной программы и методик в соответствии с цифровой трансформацией отрасли.

"ПИМУ — один из ведущих медицинских вузов страны, и для нас ценно быть его партнером: это возможность не только внести вклад в подготовку будущих врачей, но и лучше понимать потребности медицинского сообщества, чтобы развивать действительно полезные цифровые решения", - отметила Татьяна Федотова.

В рамках партнерства планируется запустить совместные образовательные проекты, рассчитанные на школьников и студентов. При этом представители МТС Линк смогут выступать в качестве экспертов и предоставлять кейсы для хакатонов. Вместе с тем часть инициатив планируется реализовать на базе разработанной университетом федеральной платформы "Будущий врач". Данная платформа объединяет школьников студентов, преподавателей и ученых.

"Мы видим большую ценность в том, что технологические компании готовы подключаться к образовательной повестке и делиться практическими знаниями", - уверен ректор ПИМУ Николай Карякин.