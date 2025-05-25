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Общество

Инженерный квест для школьников провели на заводе ОМК в Выксе

02 июня 2025 18:11  [85] Общество
Инженерный квест для школьников провели на заводе ОМК в Выксе

Фото: ОМК

Завод Объединенной металлургической компании (ОМК) в Выксе перед началом летних каникул организовал в здании заводоуправления профориентационный квест "Инженерный путь" для десятиклассников, которым предстоит выбрать учебное заведение для поступления. Подростки  узнали об инженерных специальностях, помогающих поддерживать производство. В квесте участвовали учащиеся выксунских школ № 8, 12 и гимназии № 14.

Участников разделили на две команды, которые перемещались по этажам-станциям и решали практические задачи по ИТ-технологиям, логистике, экономике, безопасности и другим темам. За успешное выполнение заданий команды получали баллы. Например, в инженерно-технологическом центре, где работают молодые ученые ОМК, школьники рассмотрели трубную заготовку, смогли измерить диаметр трубы и толщину стенки с помощью инструментов. А в дирекции по инвестициям ребята выбирали наиболее выгодное конкурентное предложение для строительства кафе для сотрудников. В гостях у айтишников ребята по схеме собрали оборудование для видеоконференцсвязи и подключились к совещанию.

Под руководством специалистов по закупкам школьники выбирали самый выгодный вариант доставки товара на предприятие и рассчитывали неустойку за нарушение срока поставки. На станции дирекции по экономике участники квеста решали, какая продукция приносит больший ежемесячный доход и является наиболее выгодной для выпуска. Старшеклассникам также удалось взять короткое интервью у выпускающего редактора корпоративной газеты "Территория ОМК".

По итогам квеста победила команда из школы № 8, опередив сборную команду школы № 12 и гимназии № 14. Все участники получили призы и представления о работе на предприятии. Программу квеста разработали специалисты корпоративного университета ОМК вместе с сотрудниками завода.

"Многие ребята уже побывали на экскурсии в цехах, окунулись в атмосферу производства продукции и познакомились с рабочими профессиями. Теперь же мы показали школьникам работу инженеров, которые организуют и руководят производственным процессом. Основная идея заключалась в том, чтобы показать подросткам широкий спектр задач и возможностей работы инженера на заводе. Уверена, теперь школьники знают, что список востребованных профессий, по которым можно состояться в нашем городе, гораздо шире", – отметила начальник управления профессионального обучения и работы с молодежью ОМК Юлия Демина.

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Теги:
Выкса ОМК Профессии
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