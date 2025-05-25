Игорь Комаров и Сергей Чемезов осмотрели выставочные стенды конференции ЦИПР Политика

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

В Нижнем Новгороде 2 июня полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и Генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов посетили площадки конференции "Цифровая индустрия промышленной России (12+), одного из главных отечественных деловых мероприятий по цифровой экономике и технологиям.

В этом году ЦИПР проходит в десятый раз. Вместе с российскими компаниями были также приглашены представители более 30 иностранных государств, среди которых Китай, Сербия, Куба, Индия, Аргентина, Казахстан, Саудовская Аравия, Республика Беларусь.

Игорю Комарову и Сергею Чемезову в павильоне Нижнего Новгорода презентовали макеты будущего IT-кампуса и Ледовой арены, представили концепцию развития Нижполиграфа: в рамках федерального проекта "Профессионалитет" в здании будет открыто 43 лаборатории. Затем полпред Президента РФ в ПФО и глава "Ростеха" обсудили актуальные государственные задачи в области цифровизации и обошли выставочные стенды Ростеха, Росатома, КАМАЗа, АвтоВАЗа, РЖД, Трансмашхолдинга, NtechLab, Газпромнефти, Т1 и других компаний.

На площадках были представлены передовые разработки в сфере городского управления и безопасности, в том числе интеллектуальные системы управления движением, системы видеоаналитики с голосовым воздействием, технологии быстрого и точного распознавания лиц, силуэтов, действий, автомобилей и номеров. Игорь Комаров и Сергей Чемезов ознакомились с разработками в сфере медицины, промышленности, транспорта, кибербезопасности, авиации, офисных решений и коммуникации.

На стенде Ростеха была представлена система RT Protect EDR, которая защищает от киберугроз: полностью созданная с использованием российских технологий, она обеспечивает надежную защиту. Помимо этого, Ростех показал решения для контроля состояния зданий и станков, систему управления транспортом "Челнок Карго" и кроссплатформенный почтовый сервис DeepMail.

"Президент России Владимир Владимирович Путин обозначил цифровую трансформацию в числе семи национальных целей развития нашей страны до 2030 года. На ЦИПРе мы увидели, как отечественные разработки в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности или цифровой промышленности задают новые стандарты", – сказал Игорь Комаров.

Полпред отметил значимость того, что многие из разработок уже применяются или начнут использоваться в ближайшее время на территории Приволжского федерального округа. Так, оператор связи "Таттелеком" в 2026 году начнет тестировать в Татарстане телекоммуникационное оборудование российской компании Yadro, входящей в "ИКС Холдинг", стенд которого был представлен на конференции.

Напомним, что X конференция ЦИПР проводится в Нижнем Новгороде с 2 по 5 июня 2025 года при поддержке Правительства РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области. Организация профильных ИТ-конференций и выставок отвечает задачам нового нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.