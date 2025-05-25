МТС и власти Дагестана начинают цифровую трансформацию всех школ региона Общество

ПАО "МТС" совместно с Министерством цифрового развития Республики Дагестан приступили к реализации масштабного проекта по созданию современной ИТ-инфраструктуры в образовательных учреждениях региона. Об этом было объявлено на X конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.

Общая стоимость проекта составит 1,4 миллиарда рублей. Инициатива охватит все 1380 школ республики, включая учебные заведения в труднодоступных горных районах, а также в городах Махачкала, Кизилюрт и Дербент.

Ключевая цель проекта — формирование цифровой образовательной среды с безопасным доступом к интернету и внедрение системы видеонаблюдения для повышения уровня безопасности школьников. Все работы будут выполнены с использованием оборудования российского производства.

До конца текущего года в школах планируется развернуть Wi-Fi-зоны, которые обеспечат стабильное подключение к интернету и доступ к государственным и коммерческим информационным ресурсам. Это позволит ученикам и педагогам использовать современные цифровые инструменты в учебном процессе, вне зависимости от места проживания.

На входах в образовательные учреждения установят антивандальные камеры с высоким разрешением и широким углом обзора, способные вести съёмку даже в ночное время. Благодаря системе интеллектуальной видеоаналитики школы смогут повысить уровень контроля за безопасностью, ограничив доступ посторонних лиц на территорию.

Также будет проведена модернизация или создание локальных сетей, включая установку маршрутизаторов, коммутаторов, систем бесперебойного питания и прокладку кабельной инфраструктуры. Это обеспечит бесперебойную работу видеокамер, роутеров и другого оборудования.

По словам вице-президента МТС по корпоративному бизнесу Олега Алдошина, проект охватывает все школы региона, включая удалённые и труднодоступные. Он отметил: "Для нас это первый проект такого масштаба в сфере образования. Мы создадим цифровую среду для почти полумиллиона учеников и обеспечим их безопасность. В дальнейшем планируем расширять подобные инициативы на другие регионы страны".

Министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов подчеркнул значимость проекта: "Это важный шаг в цифровом развитии региона. Уже в следующем году учителя и школьники смогут использовать беспроводной интернет для учебных целей, что сделает уроки более насыщенными и интерактивными. Кроме того, республика получит ценный опыт в реализации комплексных цифровых проектов".