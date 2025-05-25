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Политика

Госдума усиливает меры против нелегальной миграции: депутаты и силовики действуют совместно

03 июня 2025 12:02  [48] Политика
Госдума усиливает меры против нелегальной миграции: депутаты и силовики действуют совместно

Государственная Дума продолжает последовательно ужесточать законодательство в сфере миграции, отвечая на тревожные сигналы общества и усиливая контроль за пребыванием иностранных граждан на территории России. Депутат Госдумы от Нижегородской области Юрий Станкевич прокомментировал работу силовых ведомств по задержанию лиц, причастных к противоправной легализации мигрантов в Москве, Пермском крае, Свердловской, Самарской, Тульской областях и ряде других регионов.

"Ужесточение Государственной Думой уголовной ответственности за нелегальную миграцию — это ответ на запрос общества, стремление бороться огнём и мечом с миазмами, угрожающими национальной безопасности России", — заявил Станкевич.

Он напомнил, что в 2024 году Госдума приняла 16 федеральных законов, цель которых - наведение порядка и неукоснительный контроль за пребыванием иностранных граждан, приезжающих в Россию на работу. "Социальные опросы свидетельствуют: люди устали от правонарушений, недостойного поведения, неуважения со стороны мигрантов, от формирования национальных анклавов в микрорайонах наших городов. Пренебрегать очевидным — закладывать мину замедленного действия в основы российской государственности, ставить под угрозу будущее наших детей", — подчеркнул депутат.

Согласно новым нормам, организация незаконной миграции теперь отнесена к категории особо тяжких преступлений. За подобные действия предусмотрено наказание — до 15 лет лишения свободы, крупные штрафы и конфискация имущества.

Ранее Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале поддержал масштабные действия правоохранительных органов и подчеркнул необходимость усиления этой работы: "Специально говорю об этом, чтобы наконец-то пришло понимание: наказание за организацию незаконной миграции — суровое".

По мнению парламентариев, только жёсткий и последовательный подход позволит обеспечить безопасность граждан, сохранить общественный порядок и защитить суверенитет страны..

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Теги:
Законодательство Мигранты Юрий Станкевич
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