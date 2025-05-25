Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
03 июня 2025 12:41  [97] ВТБ: россияне взяли больше 1 трлн рублей по ипотеке в этом году
02 июня 2025 18:45  [344] Денис Мантуров открыл новое импортозамещающее химпроизводство в Дзержинске
01 июня 2025 09:00  [2053] Новые правила меняют жизнь нижегородцев: что вступает в силу в июне
31 мая 2025 16:36  [1370] Медпреда на зарплату 180 тысяч рублей ищут в Нижнем Новгороде
31 мая 2025 09:00  [532] Сотрудников для нижегородской ОЭЗ "Кулибин" начнут привлекать из других регионов
30 мая 2025 17:53  [659] Кофе, рыба и масло сильнее всего подорожали в Нижегородской области
30 мая 2025 12:06  [468] Бар Владимира Кристовского из Uma2rman задолжал 3,3 млн рублей и закрылся
30 мая 2025 07:00  [1057] Бывшее здание филиала МГУТУ на Автозаводе выставили на торги
29 мая 2025 19:07  [851] Особняк находящегося под следствием Аржанова продают за 61 млн рублей
29 мая 2025 18:49  [340] Нижегородские инвестиционные практики представили делегации Саратовской области
Экономика

ВТБ: россияне взяли больше 1 трлн рублей по ипотеке в этом году

03 июня 2025 12:41  [97] Экономика
ВТБ: россияне взяли больше 1 трлн рублей по ипотеке в этом году

Фото: предоставлено ВТБ

По предварительным оценкам ВТБ, по итогам пяти месяцев российские банки выдали ипотечные кредиты более чем на 1,1 трлн рублей. Это на 44% меньше, чем за 5 месяцев прошлого года. Средний размер кредита составил 4,7 млн рублей против 4,1 млн годом ранее.

В мае, по оценкам ВТБ, российские банки выдали физлицам на покупку квартир, жилых домов и их строительство около 264 млрд рублей. Это на 7% меньше, чем в апреле, и почти в два раза ниже уровня мая 2024 года. Основная причина сокращения продаж в мае — сезонный фактор: большое количество праздничных дней снизило деловую активность россиян. На динамику год к году продолжают влиять высокая ключевая ставка, жесткая риск-политика ЦБ РФ, изменение господдержки.

Господдержка остается драйвером рынка: в мае ее доля в объеме общерыночных выдач выросла с 80 до 85%.

В Нижегородской области ВТБ в мае отменил комиссии по госпрограммам для застройщиков и нарастил выдачу ипотеки в 2,5 раза в количественном выражении. Всего с января банк выдал нижегородцам жилищных кредитов на 1,9 млрд рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ Ипотека
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных