"Спартакиада надежд": "Ростелеком" собрал на празднике спорта детей участников СВО Спорт

Фото: ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» организовал в Нижнем Новгороде «Спартакиаду надежд» — спортивный благотворительный праздник, в котором приняли участие 350 ребят из семей участников СВО и переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Спартакиада при поддержке правительства Нижегородской области прошла в День защиты детей на стадионе «Локомотив».

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В названии “Спартакиада надежд” есть важный смысл: каждый ребенок заслуживает радости и счастья. И наилучший способ подарить детям эти эмоции — это спорт. Мы вместе с партнерами компании третий год проводим этот праздник и искренне верим, что у ребят всё получится».

Ребята, разделившись на 20 команд, выполняли задания на силу, ловкость, скорость и смекалку в дартсе, отжимании, городках, прыжках в длину, керлинге и боях на подушках. По итогам состязаний три лучшие команды были награждены медалями, остальные участники получили от «Ростелекома» дипломы и подарки.

Одним из самых запоминающихся моментов спартакиады стал футбольный мастер-класс от молодежной сборной ФК «Пари НН». Футболисты учили детей владению мячом и демонстрировали удары в ворота.

Дмитрий Кабайло, министр спорта Нижегородской области:

«Такой спортивный праздник в День защиты детей наполняется особенным смыслом. Вовлечение ребят из семей участников СВО в спорт — важная часть нашей общей о них заботы. Благодарю компанию “Ростелеком” и партнеров мероприятия за счастливые улыбки детей, которые сегодня участвовали в спартакиаде, и за поддержку спорта в регионе в целом!».

Спартакиаду поддержали фонд «Защитники Отечества», региональные отделения «Российского детского фонда», Российского движения детей и молодежи «Движение первых», Футбольный клуб «Пари НН» и представители Нижегородского ТЮЗа.