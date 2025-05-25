Авиасалон МАКС снова перенесли по соображениям безопасности Общество

Фото: сайт авиасалона МАКС

Международный авиакосмический салон (МАКС) в подмосковном Жуковском в этом году не состоится: его снова перенесли на год вперёд, на 2026-й. Об этом сообщает телеканал "360".

Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации "Ростех", одного из организаторов выставки, прокомментировал: "Сами понимаете, какое сейчас время".

Напомним, Международный аэрокосмический салон (МАКС) впервые прошел в 1993 году. Затем проводился раз в два года на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова, недалеко от Москвы. За 30 лет проведения мероприятия "МАКС" посетило более 8 млн человек из 90 стран мира.

Последний раз мероприятие проходило в июле 2021 года. В 2023 году авиасалон МАКС не проводился: впервые за 30 лет его перенесли, по соображениям безопасности, на 2024 год. Однако, в 2024 году в соответствии с решением Правительства РФ было объявлено об очередном переносе мероприятия на 2025 год, "с учётом необходимости соблюдения в рамках мероприятия в условиях СВО дополнительных мер безопасности, которые могут повлечь неудобства для тысяч участников и гостей".