Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 июня 2025 16:44  [30] Владимир Якушев: Более 13,5 млн человек приняли участие в голосовании "Единой России" и Минстроя по выбору объектов благоустройства
03 июня 2025 16:17  [108] Завершен основной этап формирования транспортной сети Нижнего Новгорода
03 июня 2025 15:59  [83] Агента искусственного интеллекта представили на конференции ЦИПР
03 июня 2025 15:52  [117] Суд обязал "Ситиматик – Нижний Новгород" выплатить миллионы за ущерб почве
03 июня 2025 15:44  [93] Мобильный трафик на ЦИПР взлетел втрое благодаря высокоскоростному 4G
03 июня 2025 15:28  [276] Погибшего на СВО нижегородца Андрея Плеханова проводили в последний путь
03 июня 2025 15:22  [89] Авиасалон МАКС снова перенесли по соображениям безопасности
03 июня 2025 15:10  [213] Эскиз будущего отеля на месте "Книжного Новгорода" показали в сети
03 июня 2025 14:59  [106] Как минимизировать цифровой след
03 июня 2025 14:20  [203] Водоканал объяснил, почему в Нижнем Новгороде иногда ощущается противный запах
Общество

Авиасалон МАКС снова перенесли по соображениям безопасности

03 июня 2025 15:22  [89] Общество
Авиасалон МАКС снова перенесли по соображениям безопасности

Фото: сайт авиасалона МАКС

Международный авиакосмический салон (МАКС) в подмосковном Жуковском в этом году не состоится: его снова перенесли на год вперёд, на 2026-й. Об этом сообщает телеканал "360".

Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации "Ростех", одного из организаторов выставки, прокомментировал: "Сами понимаете, какое сейчас время".

Напомним, Международный аэрокосмический салон (МАКС) впервые прошел в 1993 году. Затем проводился раз в два года на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова, недалеко от Москвы. За 30 лет проведения мероприятия "МАКС" посетило более 8 млн человек из 90 стран мира.

Последний раз мероприятие проходило в июле 2021 года. В 2023 году авиасалон МАКС не проводился: впервые за 30 лет его перенесли, по соображениям безопасности, на 2024 год. Однако, в 2024 году в соответствии с решением Правительства РФ было объявлено об очередном переносе мероприятия на 2025 год, "с учётом необходимости соблюдения в рамках мероприятия в условиях СВО дополнительных мер безопасности, которые могут повлечь неудобства для тысяч участников и гостей".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиасалон авиация Самолеты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных