Агента искусственного интеллекта представили на конференции ЦИПР

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Автономную систему MWS Agent, способную анализировать большие объемы данных и выполнять широкий спектр задач без участия человека, создадут в России. В основе технологии лежит LLM-оркестратор, который управляет взаимодействием между языковыми моделями и специализированными агентами.
Разработка принадлежит компании МТС Web Services (MWS), входящей в цифровую экосистему МТС. В отличие от классических LLM-моделей, работающих по заданным алгоритмам, агент способен ориентироваться в контексте, принимать решения на основе текущих данных и взаимодействовать с интерфейсами. Такой подход делает систему более гибкой и адаптивной.
Архитектура агента построена по модульному принципу: под каждую функцию подключается наиболее подходящая модель. Оркестратор MWS GPT получает запрос на естественном языке, разбивает его на шаги и распределяет между специализированными агентами — например, для генерации кода, логического анализа или веб-исследований. Это обеспечивает высокую точность решений и масштабируемость в различных бизнес-сценариях.
После завершения пилотного этапа компания планирует адаптировать решение для внешних заказчиков. По прогнозам MWS, к 2027 году до 50% российских компаний начнут использовать генеративный ИИ и ИИ-агентов. Подобная технология уже применяется в IT, сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, транспорте и логистике.
Как отметил генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин, ИИ-агенты становятся не просто трендом, а реальным источником устойчивого роста.
"В перспективе могут появиться гибридные команды – специалисты люди и ИИ-коллеги агенты, которые в тандеме буду показывать высокую эффективность", — добавил Павел Воронин.
По словам директора по искусственному интеллекту Авито Андрея Рыбинцева, до 2028 года компания планирует вложить в технологии генеративного ИИ порядка 12 млрд рублей.
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