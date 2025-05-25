Кила объединяет: в Нижнем Новгороде прошел турнир в рамках проекта "Герои. Нижегородская область" Спорт

Фото: t.me/kupnonn

На стадионе "Радий" в Нижнем Новгороде состоялось масштабное спортивное событие, организованное для потенциальных участников региональной программы "Герои. Нижегородская область". Главным элементом мероприятия стал зрелищный матч по киле — традиционной русской командной игре с элементами борьбы.

Соревнование прошло при поддержке министерства спорта Нижегородской области и стало частью семейного направления проекта. Участники продемонстрировали выносливость, силу и командную сплоченность. Кила требует не только физической подготовки, но и умения быстро принимать решения: игра ведется как руками, так и ногами, а цель — доставить мяч в зачетную зону соперника.

Матч получился напряженным и эмоциональным. Энергия игроков, азарт борьбы и поддержка зрителей создали атмосферу настоящего спортивного праздника. Победители турнира получат право сыграть с профессиональной командой по киле "Химик".

Нижегородская область сегодня становится важной точкой на карте возрождения килы в России. В регионе активно развивается профильная федерация, проводятся межрегиональные соревнования и обучающие сессии, направленные на популяризацию этого уникального вида спорта. Ведется работа по включению килы во Всероссийский реестр видов спорта.

Программа "Герои. Нижегородская область" направлена на подготовку участников и ветеранов специальной военной операции к гражданской службе — в органах власти, муниципалитетах и государственных компаниях. В рамках проекта предусмотрен отбор, командообразующие мероприятия и обучение по четырем ключевым направлениям: государственная политика, проектное управление, современные подходы к управлению, а также лидерство и мотивация.

Наставниками выступают представители власти, бизнеса и экспертного сообщества региона. После завершения обучения участники получат удостоверения о дополнительном профессиональном образовании и смогут претендовать на руководящие должности в государственных и муниципальных структурах.