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Общество

Предмет "Духовно-нравственная культура России" введут в школах с 2026 года

04 июня 2025 11:31  [97] Общество
Предмет Духовно-нравственная культура России введут в школах с 2026 года

В российских школах с 2026 года появится обязательный предмет "Духовно-нравственная культура России". В настоящее время Московский государственный педагогический университет занимается подготовкой учебника. Подробнее о новом курсе и его задачах телеканалу "360" рассказала профессор МГППУ Светлана Симонова.

Он будет преподаваться с пятого класса, когда дети начинают формировать свои ценности. Предмет будет охватывать культуру Древней Руси и до современности, демонстрируя преемственность традиций.

"Это такой возраст, в котором очень многое можно изменить. Поэтому этот предмет способствует созданию фундамента ценностей", — отметила Симонова.

Цель курса — не просто рассказать об истории, а помочь школьникам понять нравственные основы российской культуры. Учителя истории, русского языка и литературы пройдут дополнительную подготовку для преподавания этого предмета.

Программа курса рассчитана на 5-7 классы. Она будет включать истории о духовно-нравственных ценностях, основанные на жизнеописаниях героев и их подвигах. Чтобы сделать материал более понятным для детей, примеры будут адаптированы к их возрасту.

Новый предмет заменит исключенные из школьной программы "Основы духовно-нравственной культуры народов России". Патриарх Кирилл поддержал это решение, назвав его важным для современного образования.

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Теги:
культура Образование Школы
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