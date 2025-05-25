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Культура и отдых

Инсталляцию к конференции ЦИПР покажут на башне Нижегородского кремля

04 июня 2025 13:30  [65] Культура и отдых
Инсталляцию к конференции ЦИПР покажут на башне Нижегородского кремля

Фото: компания dreamlaser

На Дмитриевской башне Нижегородского кремля появится масштабная световая инсталляция (0+), приуроченная к проведению конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР"). Темой визуального спектакля станет гармоничное сосуществование природы и технологических достижений — как символ будущего, в котором инновации становятся помощниками и партнерами человека.

Первый эпизод шоу погружает зрителя в атмосферу деликатного контакта между бабочкой и роботом. Они внимательно изучают друг друга на фоне футуристических небоскрёбов — образов прогресса и стремления к новым горизонтам. Несмотря на различия, персонажи проявляют уважение и восхищение по отношению друг к другу.

Следующая сцена отсылает к культовой игре "Тетрис": на башне появляются клавиши, выстроенные в строгие геометрические формы, знакомые каждому, кто хоть раз держал в руках джойстик или клавиатуру.

Затем зрителей ждет момент технологического чуда: механическая рука, символизирующая прогресс, касается кнопки, и башня преображается — её поверхность покрывается фантастическими, будто инопланетными цветами. Невозможно точно определить, настоящие ли это растения или плод воображения искусственного интеллекта.

Финальный аккорд — закручивающийся вихрь из цифровых иконок и символов, которые окружают нас повсюду и стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Между циклами представления фасад башни будет заполняться бегущими строками двоичного кода — языка, на котором разговаривает современный мир.

Увидеть световое шоу можно будет с 21:00 до 02:00 5 июня.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти выделяют более 43,3 млн рублей на архитектурную подсветку стен и башен кремля в рамках праздничных и событийных мероприятий 2025 года.  

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Теги:
Кремль Праздники Шоу
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