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Общество

Американец отправился в зону СВО из Нижнего Новгорода

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Американец отправился в зону СВО из Нижнего Новгорода

Фото: Дом народного единства

В Нижнем Новгороде через единый пункт отбора на военную службу доброволец из штата Техас подписал контракт с Министерством обороны России и уже приступил к боевой подготовке.

Американец переехал в Россию вместе с женой и шестью детьми — у пары трое сыновей и три дочери. Семья обосновалась в Московской области и планирует связать свою жизнь с Россией. Доброволец признался, что решение о переезде было продиктовано желанием обеспечить детям спокойное и стабильное будущее.

"Мы устали от агрессивной ЛГБТ-пропаганды*, роста преступности и разрушения культурных основ в США. Я хочу, чтобы мои дети росли в обществе с традиционными ценностями. Россия меня вдохновляет — своей политикой, культурой, природой и добротой людей", — поделился мужчина.

Он также отметил, что благодаря изменениям в политике одной из популярных социальных сетей, принадлежащей Илону Маску, жители США получают более объективную информацию о России.

"Для нас Россия — это настоящий оазис. Мы всей семьей хотим стать гражданами этой великой страны. Я хочу доказать, что достоин быть её частью, поэтому иду на СВО. Стреляю хорошо, и хотя пока мало знаю о российской армии, слышал, что там служат отличные ребята", — с улыбкой говорит доброволец.

Сейчас он активно изучает русский язык и знакомится с культурой страны. Семья пока выбирает, где бы хотела жить постоянно, но сам мужчина отметил, что Нижний Новгород произвёл на него сильное впечатление своей архитектурой и атмосферой.

Государство оказывает военнослужащим по контракту всестороннюю поддержку. Тем, кто отправляется в зону СВО, предоставляются сертификаты на получение 10 соток земли в Нижегородской области. Воспользоваться участком можно через два года после оформления.

Кроме того, в регионе действует программа военных социальных контрактов. Она предусматривает дополнительные выплаты — по 10 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка, льготы на оплату ЖКУ и услуг детских садов, а также индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Подробности о службе по контракту, условиях и обеспечении можно узнать по телефону 8 800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/.

Отправку добровольцев и выдачу дополнительного снаряжения организует координационный центр поддержки военнослужащих, мобилизованных и их семей. Центр работает на базе Дома народного единства.

ЛГБТ* — запрещённая в РФ организация, включённая в реестр экстремистских и террористических организаций Росфинмониторинга.

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Теги:
Военные Дом народного единства СВО
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