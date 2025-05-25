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Общество

Доходные дома с недорогим арендным жильём намерены возродить в России

04 июня 2025 15:38  [62] Общество
Доходные дома с недорогим арендным жильём намерены возродить в России

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

Депутат Государственной думы Владимир Кошелев представил законопроект, направленный на возрождение доходных домов. Этот проект призван решить проблему с жильём для определённых категорий граждан, таких как учителя, врачи, полицейские и сотрудники Росгвардии.

Как рассказал депутат телеканалу "360", цель законопроекта — повысить мобильность и комфорт граждан при переезде в другой район или город. Он предлагает создать условия, при которых люди смогут арендовать жильё на понятных и законных основаниях.

Квартиры будут предоставлять в аренду целиком, а не покомнатно. В настоящее время в Российской Федерации есть подобные инициативы, но они не получили широкого распространения из-за отсутствия законодательной базы.

Законопроект призван заполнить этот пробел и установить нормы для управляющих компаний, которые будут отвечать за содержание домов и сдачу жилья в аренду.

Кошелев акцентировал внимание на том, что речь идёт не о социальном найме, а о создании комфортных условий для всех граждан.

Чтобы привлечь частный капитал, государство планирует создать привлекательные условия для инвесторов. Среди них — льготная ставка аренды земли, нулевой налог на имущество на 10 лет и освобождение от НДС. Это должно стимулировать строительство доходных домов и создание рабочих мест.

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Теги:
Жилье Законопроекты Недвижимость
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