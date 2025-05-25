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Общество

Музей ГЖД "Паровозы России" пополнился новыми экспонатами

04 июня 2025 16:07  [91] Общество
Музей ГЖД Паровозы России пополнился новыми экспонатами

Открытая площадка музея «Паровозы России» (0+) Горьковской железной дороги пополнилась 4 новыми образцами подвижного состава. Все экземпляры подлинные и были выпущены в середине прошлого столетия. 

Паровоз П-0001 (позже Л, «Победа») – первый послевоенный паровоз серии Л, разработанный Коломенским заводом в 1945 году. Этот мощный грузовой локомотив, ставший одним из первых в СССР после войны, совершил свой дебютный рейс по маршруту Коломна – Рыбное. Серия была названа в честь конструктора Л.С. Лебедянского. Он стал последним пассажирским паровозом, выпущенным в СССР.

Паровоз П36 – советский магистральный пассажирский паровоз, выпускавшийся Коломенским заводом с 1950 по 1956 годы. В ходе испытаний 1951 года он достиг мощности 3360 л.с. при 86,4 км/ч. Локомотивы П36 работали с дальними пассажирскими поездами на основных железнодорожных линиях по всему СССР.

Тепловоз ТЭ1 – советский грузопассажирский тепловоз мощностью 1000 л.с., производившийся в Харькове с 1947 по 1950 год. Созданный по указанию И.В. Сталина, ТЭ1 стал первым серийным тепловозом страны после войны и эксплуатировался, в частности, на Орджоникидзевской и Северо-Кавказской железных дорогах.

Электровоз ЧС3 – пассажирский односекционный четырехосный электровоз постоянного тока (3 кВ) чехословацкого производства. Выпущенный в Пльзене в 1961 году, эта серия насчитывала 87 единиц.

Всего на площадке музея около 30 единиц различных экспонатов, которые показывают развитие  железнодорожных технологий и историю транспорта конца XIX – середины ХХ века. Экспозиционная площадка дополнена реконструкцией деревянной пассажирской платформы с пунктом ДПС, оснащенным электрожезловым аппаратом, телефоном, ручными сигнальными средствами.

Музей «Паровозы России» находится в Нижнем Новгороде, в микрорайоне Сортировочный, между остановочными платформами «Сортировочная» и «Кондукторская». Режим работы ежедневно с 09:00 до 18:00.

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Теги:
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