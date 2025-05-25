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Общество

Десант "Единой России" привел в порядок детский дворовый комплекс в Павловском муниципальном округе

04 июня 2025 16:26  [89] Общество
Десант «Единой России» привел в порядок детский дворовый комплекс в Павловском муниципальном округе

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Активисты местного отделения партии «Единая Россия» Павловского муниципального округа совместно с представителями регионального отделения партии Нижегородской области по обращению жителей села Таремское провели субботник на детской площадке. 

«Сигналы от людей – один из важнейших источников информации, который даёт нам четкое понимание: как реально обстоят дела в конкретных населенных пунктах по конкретным адресам. Прямая связь с региональным исполкомом помогает оперативно решать актуальные проблемы. Кроме того, такие добрые дела формируют понимание ценности труда и повышают социальную и гражданскую активность населения», - отметила секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Павловского муниципального округа Галина Тюрина.

В ходе субботника объекты детской площадки очистили от ржавчины. Воркаут комплекс с баскетбольным щитом, горку и качели покрасили. Краску и инвентарь для работы выделила Администрация округа.

«Мы с радостью откликнулись на просьбу местных жителей. И с удовольствием поработали. Партийцы, вооружившись щетками и кистями, дали вторую жизнь площадке. Также наша команда очистила территорию от различного мусора», - рассказал активист регионального отделения партии «Единая Россия» Кирилл Зиновьев.

Работу принимали местные дети. Оценку трудам активистов дали высокую.

«Площадка стала очень яркая и веселая. Мы с ребятами сюда будем приходить ещё чаще, чем раньше: кататься на качелях и играть в баскетбол», - поделилась впечатлениями юная жительница села Таремское Екатерина Белова.

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Теги:
Единая Россия Павловский район Субботник
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