Семья, экология, благоустройство, гуманитарная поддержка: инициативы активистов Нижегородского отделения партии "Единая Россия" Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Региональный конкурс по поддержке социальных инициатив «Первичка добрых дел» организован Региональным советом первичных отделений партии «Единая Россия». В отборе приняло участие 58 первичных отделений.

Проекты были посвящены: помощи СВО, решению социальных проблем, благоустройству населенных пунктов, патриотическому воспитанию, поддержке семьи и традиционных ценностей, экологии и другим актуальным темам.

«Каждый проект имеет свои сильные стороны. Отдельно хочу отметить, что много инициатив посвящено теме СВО. Очень радует, что наши активисты включены в повестку по поддержке бойцов. Большое внимание уделено различным спортивным мероприятиям и флешмобам. Это всегда очень интересно и актуально. Особенно идеи с участием детей. В будущем мы также будем оказывать активную поддержку инициативам на местах», - рассказал руководитель регионального совета первичных отделений партии «Единая Россия» Сейран Искендеров.

Победителей определила экспертная комиссия. В жюри вошли: руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко, руководитель регионального совета первичных отделений партии «Единая Россия» Сейран Искендеров, руководитель Дома народного единства Роман Кошелев, заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Артём Рыбаков.

«Первичное отделение - основа партии. Это люди, которые на земле, на местах реализуют партийные мероприятия. Они являются самыми активными членами партии. Конкурс дает возможность реализовать задумку в рамках не только местного отделения, но и в рамках первичного. А это значит сделать жизнь лучше на небольшой территории, у себя на улице, во дворе, помочь соседу. Это очень важно. Это говорит о том, что партия работает на деле, а не на словах», - отметил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

В число победителей вошло 12 проектов:

1. «Браслет выживания» (Кстовский муниципальный округ)

2. «Мы вместе» (Кстовский муниципальный округ)

3. «С песней по жизни» (г. Нижний Новгород, Советский район)

4. «Время помогать СВОим» (г. Нижний Новгород, Советский район)

5. «Память поколений» (Княгининский муниципальный округ)

6. Цикл мастер-классов «Город для села» (Кстовский муниципальный округ)

7. «Память о героях Семеновского края» (Семеновский городской округ)

8. «Активное долголетие: досуг и общение для пожилых людей и инвалидов» (г.о.г. Арзамас)

9. «Тепло души: программа поддержки новых соотечественников» (г.о.г. Арзамас)

10. «Оздоровительное мероприятие ко Дню физкультурника» (г. Нижний Новгород, Ленинский район)

11. Спортивный фестиваль «Даешь молодежь» (г.о. Навашинский)

12. Серия спортивно-массовых мероприятий «ФизкультУРА» (г.о. Навашинский)

Итоги конкурса подвели с учетом результатов голосования через приложение «ВВЕРХ.ПРО».

Благодаря активной поддержке пользователей мобильного приложения «ВВЕРХ.ПРО» в число победителей вошли проекты Навашинского городского округа.

Все 12 проектов получили финансовую поддержку для реализации своих социально-значимых инициатив. Каждая идея внесет значимый вклад в решение важных общественных вопросов и улучшение жизни жителей региона.