Проект сотрудницы ОМК одержал победу в международном конкурсе Экономика

Фото: из архива ОМК

Сотрудница выксунского завода Объединенной металлургической компании (ОМК) Ирина Рыбальченко одержала победу в международном конкурсе «Горная индустрия 4.0» с цифровым проектом, помогающим классифицировать внутренние дефекты металла на трубах в режиме реального времени. Это первый такой проект в России, ранее он получил высокие оценки российских экспертов. Ирина стала лучшей в номинации «Женщина в цифровизации горно-металлургического комплекса».



Методику, которая позволяет анализировать включения в металлах, чтобы избежать дефектов продукции, разработали и реализовали в лаборатории металловедения и термообработки ОМК под руководством Ирины Рыбальченко в партнерстве с компанией «Тиксомет» (Санкт-Петербург). В основе этой работы – двухлетние исследования, которые проводили специалисты ОМК. Это позволило создать программное обеспечение, которое автоматически классифицирует дефекты с неметаллическими включениями. Результаты в режиме онлайн поступают технологам, которые при необходимости корректируют технологию внепечной обработки и разливки стали. Разработка позволила существенно улучшить качество продукции.



«Проект разработала и реализовала команда нашей лаборатории. Он уже известен в кругу ученых-металловедов. В технических изданиях в России и за рубежом вышли несколько статей о нем. Уверена, что цифровой проект, основанный на строгом научном подходе, может быть полезен многим промышленным предприятиям. Планируем распространить классификатор внутренних дефектов металла на основные производства ОМК в Нижегородской области», – отметила Ирина Рыбальченко.