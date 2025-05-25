Более 500 волонтеров помогают нижегородцам проголосовать за объекты благоустройства Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 500 волонтеров помогают нижегородцам принять участие во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Напомним, жители региона до 12 июня 2025 года могут проголосовать за общественные пространства, которые предлагается благоустроить в следующем году.

Принять участие в голосовании можно на сайте golosza.ru. А тем, у кого нет такой возможности, готовы помочь волонтеры, которые работают в специально оборудованных точках: в торговых центрах, крупных магазинах, МФЦ и на ряде железнодорожных вокзалов. Волонтер зарегистрирует участника голосования и покажет, за какие территории для благоустройства можно проголосовать. Напомним, что жители Нижегородской области могут выбирать территории в своем населенном пункте либо округе (районе), то есть места, которые они хорошо знают.

Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году на рейтинговое голосование в 22 муниципалитетах Нижегородской области выставлено 124 общественных пространства, из них 58 - в Нижнем Новгороде.

Как подчеркнул первый заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Костин, во многом благодаря данному федеральному проекту Нижний Новгород значительно изменился.

«Начиная с 2019 года, мы обновили практически 200 городских объектов. На самом деле, проект показал, что изменить окружающую среду и пространство вокруг себя достаточно просто - нужно всего лишь проголосовать. Времени для этого осталось совсем немного - до 12 июня. Причем это займет всего пару кликов, но каждый голос - вклад в то, чтобы Нижний Новгород стал краше, уютнее и благоустроеннее. Поэтому давайте двигаться вперед и поддерживать этот проект, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее», - сказал Евгений Костин.

Одновременно с рейтинговым голосованием в Нижегородской области проводится викторина «Купно за едино!». В этом году она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы принять в ней участие, после высказывания мнения за территорию для благоустройства нужно пройти на сайте: https://golosza.ru/ по баннеру викторины и ответить на три вопроса. Правильно ответившие на все вопросы получат шанс стать обладателем ценных подарков.

С 2025 года в России началась реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его цель - обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают направления, ранее предусмотренные в национальных проектах «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации: «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Жилье», «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Новый ритм строительства», «Центральный транспортный узел», «Безопасность дорожного движения», «Региональные дороги», «Федеральные трассы», «Развитие дорожного хозяйства», «Общественный транспорт».