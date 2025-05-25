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Общество

Мемориальную доску в честь экс-ректора ННГАСУ установят в Нижнем Новгороде

05 июня 2025 10:23  [117] Общество
Мемориальную доску в честь экс-ректора ННГАСУ установят в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ННГАСУ

В Нижнем Новгороде пройдет церемония открытия мемориальной доски в память об Андрее Лапшине — ученом, педагогe и бывшем ректоре Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. 

Андрей Лапшин возглавлял ННГАСУ с 2013 по 2021 год. За время его руководства университет укрепил статус одного из ведущих вузов в области архитектуры и строительства. В этот период были модернизированы образовательные программы, открыты современные лаборатории, а взаимодействие с профильными организациями вышло на новый уровень.

В сентябре 2021 года Лапшин скоропостижно скончался.

Памятная доска будет размещена на фасаде дома №5 по улице Александра Хохлова, где жил Андрей Лапшин.

Как уточнили в пресс-службе университета, торжественное открытие состоится 5 июня в 11:00 по адресу улица Хохлова, 5. Возрастное ограничение мероприятия 0+.

Ранее сообщалось, что в приволжской столице установили мемориальную доску в честь Виктора Карпочева. Кроме того, мы рассказывали об установке в НГТУ мемориальной доски Юрию Лёзину.

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Теги:
ННГАСУ Память
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