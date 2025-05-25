Нижегородские леса обзавелись тысячами обустроенных зон отдыха Общество

Фото: пресс-служба минлесхоза Нижегородской области

В лесах Нижегородской области создано более трёх тысяч специально оборудованных зон для отдыха граждан. Эти работы стали частью комплекса противопожарных мероприятий, проводимых в регионе. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

По словам главы ведомства Романа Воробьёва, такие зоны отдыха помогают снижать риски возгораний и несанкционированного пребывания людей в лесных массивах в пожароопасный период.

"В течение всего сезона повышенной пожарной опасности в лесах ведутся профилактические работы. Среди них — создание безопасных и комфортных площадок для отдыха. Мы очищаем их от мусора и сухостоя, устанавливаем скамейки и столы, а по периметру прокладываем минерализованные полосы. Это позволяет не только обезопасить лес, но и сформировать организованные места для посещения", — отметил министр.

Работы по обустройству выполняются подведомственными учреждениями минлесхоза в рамках государственного задания. На территориях, переданных в аренду, за противопожарные мероприятия отвечают арендаторы в соответствии с утверждёнными проектами освоения лесов.

Кроме благоустроенных зон, к началу пожароопасного сезона в регионе проверили около 2,5 тысячи шлагбаумов, ограничивающих въезд на лесные дороги в случае запрета на посещение. Также в лесах размещено более 3,5 тысячи информационных стендов, содержащих сведения о правилах поведения и пожарной безопасности. За их содержание и обслуживание отвечают сотрудники лесничеств.

Минлесхоз напоминает: при обнаружении признаков лесного пожара необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам прямой линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу по номеру 8 (831) 430-01-23. Оба номера работают круглосуточно.

Ранее сообщалось, что к купальному сезону в Нижнем Новгороде подготовили 14 пляжей. Купаться и отдыхать рекомендуется именно там.